رغم الحرب التجارية.. هواوى ستستمر في شراء المكونات الأمريكية لهواتفها

أعلنت شركة هواوى الصينية أنه ستستمر في استخدام المكونات الأمريكية في هواتفها، بالرغم من إدراج الولايات المتحدة الامريكية للشركة على القائمة السوداء للتعاون التجارى.

ووفقا لصحيفة South China Morning Post الصينية فإن رين تشنج، الرئيس التنفيذي لشركة هواوى، قال إن الصين لابد أن تأخذ نظرة واقعية للتحديات التي تواجهها في محاولة تغيير السلاسل الصناعية العالمية.

وأضاف أن الشركة قد قامت بشراء مكونات للهواتف الجديدة بقيمة 18.7 مليار دولار من الولايات المتحدة في العام الماضي، وهي زيادة كبيرة مقارنة بنحو شراء مكونات ب 11 مليار دولار في السابق.







وكانت الحكومة الأمريكية قد قررت منع كل الشركات الأمريكية من شراء أى معدات من شركات هواوى وZTE الصينيتين، من خلال استخدام أموال التمويل الفيدرالى.







وصدق الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، على قانون شبكات الاتصالات الآمنة والموثوقة، والذى ينص على منع كل الشركات الأمريكية من التعامل مع الشركات الصينية خاصة شركتى هواوى و ZTE لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى الأمريكى.