AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

رغم الحرب التجارية.. هواوى ستستمر في شراء المكونات الأمريكية لهواتفها

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:00 ص
هواوى ستستمر في شراء
هواوى ستستمر في شراء المكونات الأمريكية لهواتفها
Advertisements
ندى على
أعلنت شركة هواوى الصينية أنه ستستمر في استخدام المكونات الأمريكية في هواتفها، بالرغم من إدراج الولايات المتحدة الامريكية للشركة على القائمة السوداء للتعاون التجارى.

ووفقا لصحيفة South China Morning Post الصينية فإن رين تشنج، الرئيس التنفيذي لشركة هواوى، قال إن الصين لابد أن تأخذ نظرة واقعية للتحديات التي تواجهها في محاولة تغيير السلاسل الصناعية العالمية.
وأضاف أن الشركة قد قامت بشراء مكونات للهواتف الجديدة بقيمة 18.7 مليار دولار من الولايات المتحدة في العام الماضي، وهي زيادة كبيرة مقارنة بنحو شراء مكونات ب 11 مليار دولار في السابق.

وكانت الحكومة الأمريكية قد قررت منع كل الشركات الأمريكية من شراء أى معدات من شركات هواوى وZTE الصينيتين، من خلال استخدام أموال التمويل الفيدرالى. 

وصدق الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، على قانون شبكات الاتصالات الآمنة والموثوقة، والذى ينص على منع كل الشركات الأمريكية من التعامل مع الشركات الصينية خاصة شركتى هواوى و ZTE لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى الأمريكى.

هواوي تحذر بريطانيا: محاولة إبعادنا عن تصنيع 5G سيضر بكم

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشرة أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تطبيق The Coronavirus App يكشف عدد المصابين بـ فيروس كورونا فى العالم.. للكتاب والصحفيين.. أفضل 5 أنواع لاب توب في 2020

الحرب مستمرة .. حظر جديد يتهم هواوي بخطورتها على الأمن القومى الأمريكى

أخبار العلوم والتكنولوجيا..آبل تطرح iphone 9 plus..كورونا في خدمة الفيديو جيمز

ساعات أبل الذكية تنجو من الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.. تعرف على القرار

هواوي تحذر أمريكا.. الشركة يتم ذبحها والصين ستنتقم لنا

خطر على الأمن القومى.. وزارات أمريكية توصي بإنهاء عمل شركة الاتصالات الصينية في الولايات المتحدة

ترشيحاتنا

يرفع المناعة.. أفضل طبق على مائدة السحور.. فيديو

بسبب هذا المشهد الجريء.. سهير رمزي: تنازلت عن دور كبير وأجر عال ..فيديو

خطيرة جدا.. تعرف على أضرار تخزين الأطعمة المطهية فى الفريزر

وداعا لعسر الهضم .. حيل سريعة للتغلب على الغازات ومشاكل الهضم

الكشف عن سبب الوعكة الصحية لـ زعيم كوريا الشمالية

وزير التعليم يكشف البدائل المتاحة أمام الطلاب الرافضين دخول امتحانات الثانوية العامة 2020

AdvertisementS

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح المقاهي والكافيهات.. فيديو

بيان صوتي عاجل من وزير التعليم للرأي العام بشأن امتحانات الثانوية العامة 2020

حادثة مؤسفة.. سيدة مصابة بـ كورونا تتعرض لاغتصاب جماعي

رجفة يد الطبيب تترك زعيم كوريا الشمالية في حالة خطرة.. تفاصيل

أحمد موسى: زوجة عشماوي اعترفت بهذا السر| تفاصيل

متحدث الوزراء: عودة الحياة الى طبيعتها قريبا.. فيديو

بـ هاشتاج طبقوا البحوث.. طلاب الجامعة الكندية يثورون على الاختبارات الإلكترونية

رد فعل عنيف من ياسمين عبد العزيز على متابعة تغازل العوضي.. تفاصيل

أخبار الرياضة .. فايلر يعمق جراح كهربا في الأهلي.. بيراميدز يقترب من حسم 4 صفقات سوبر

وزير التعليم يكشف البدائل المتاحة أمام الطلاب الرافضين دخول امتحانات الثانوية العامة 2020

لفتة إنسانية من أطباء العزل بمستشفى كفر الدوار مع الأطفال المصابين بـ كورونا

لمن نسي أن ينوي الصيام بعد السحور.. الإفتاء تصحح خطأ شائعا عن نية صوم رمضان قبل الفجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وادي غول بسلطنة عمان.. أقرب إلى الجنّة على الأرض

خطيرة جدا.. تعرف على أضرار تخزين الأطعمة المطهية فى الفريزر

حكاية أكلة.. رموش الست من بلاد الشام إلى نكته فى حفل الأعيان