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تكنولوجيا

بعد إطلاقه مجانا.. 4 مميزات لـ تطبيق Family Safety من مايكروسوفت لحماية أطفالك

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:53 ص
4 مميزات ل تطبيق
4 مميزات ل تطبيق Family Safety من مايكروسوفت لحماية أطفالك
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ندى على
في شهر مارس الماضى، أعلنت شركة مايكروسوفت عن تطبيق Family Safety ، وهو تطبيق جديد من نوعه لحماية الأطفال وتحت إشراف الآباء وذلك لإعطاء الأطفال فرصة للاستقلال باستخدام التطبيقات والمواقع والمنصات الإلكترونية بطريقة آمنة. 

وقامت الشركة بإطلاق التطبيق للمستخدمين منذ أيام، وتطبيق Family Safety يعمل على أجهزة iOS من آيفون وآيباد وغيرها، كما سيعمل على هواتف أندرويد، وبحسب موقع Lifehacker فإن تطبيق Family Safety أو تطبيق السلامة الأسرية يتمتع بعدة مميزات منها: 


1- مراقبة نشاط الهاتف الذكي لطفلك

من أفضل المميزات التى يتمتع بها التطبيق هى مراقبة الأنشطة المتعلقة بسلامة بنشاط الطفل وهذا يعني أنك لا تستطيع فقط رؤية كيفية استخدام طفلك لهاتفه الذكي أو الكمبيوتر ، بل يمكنك أيضًا رؤية المواقع التى كان التى استخدمها طفلك. 

2- تعيين حدود للوقت الذى يقضيه الطفل على الإنترنت 

بفضل ميزة تحديد الوقت في تطبيق Family Safety، يمكنك وضع حدود لأنواع معينة من الأنشطة. على سبيل المثال، قد تحدد مقدار الوقت الذي يمكن لطفلك أن يقضيه في موقع ألعاب يستمتع به، ولكن يمكنك توفير وصول غير محدود إلى المدخل الذي يستخدمه للعمل المدرسي. 


3- التحكم في وصول الطفل إلى التطبيقات ومواقع الويب

يسمح لك التطبيق أيضًا بحظر التطبيقات والألعاب والمواقع التي لا تتناسب مع الأطفال، كما يرسل التطبيق إشعارات تحذيرية إذا حاول الطفل تنزيل تطبيق لا يناسب سنه. 

4- يمكنك التطبيق من اكتشاف مواقع عائلتك 

يسمح تطبيق Family Safety، على غرار تطبيقات مشاركة المواقع الأخرى، بمعرفة مكان أفراد عائلتك وأطفالك في أي وقت معين، أو على الأقل أجهزتهم.

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