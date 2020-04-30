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تكنولوجيا

أبل تحل مشكلة Face ID أثناء ارتداء الكمامة.. التحديث القادم

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:18 ص
آبل تحل مشكلة Face
آبل تحل مشكلة Face ID أثناء ارتداء الكمامة..التحديث القادم
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قسم التكنولوجيا
كشفت شركة "أبل" الأمريكية عن تحديث صغير وهام لأجهزة آيفون بسبب معاناة أصحابها عقب تفشي فيروس كورونا المستجد COCID-19، خاصةً أثناء ارتداء الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل، حيث تحدث مشكلة للعديد منهم مع خاصية قفل الهاتف ببصمة الوجه Face ID، ويضطروا فى النهاية لإدخال الرقم السري بالطريقة الاعتيادية لفتح الهاتف.

وبحسب موقع phonearena التقني، فالتحديث التجريبي لنظام التشغيل iOS 13.5 الذي تم طرحه من قبل المطورين اليوم، جعلت فيه أبل عملية إلغاء القفل أكثر سرعة، وبهذه الطريقة لن يكون هناك أي تأخير عند ارتداء الكمامة، وهو أمر أصبح شائعًا هذه الأيام بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ويتسبب هذا الأمر في مشكلة بالنسبة لمستخدمي ميزة قفل الهاتف ببصمة الوجه Face ID على هواتف آيفون، مما يجبرهم على كتابة رمز المرور الخاص بهم أو إزالة وسائل الحماية لإلغاء قفل الهاتف.

ويسمح التحديث الجديد للمستخدمين بالوصول إلى كلمة المرور مباشرة عن طريق التمرير لأعلى من أسفل الشاشة الرئيسية، لأن الشخص العادي يفتح جهازه عدة مرات في اليوم، الأمر الذى كان محبطًا تمامًا.

وبهذه الطريقة لن يحتاج الأشخاص إلى إزالة الكمامة واحتمالية التعرض للإصابة بالفيروس من أجل فتح الهاتف، وعلى الرغم من أن هذه الميزة الجديدة متاحة حاليًا لمستخدمي الإصدار التجريبي فقط، لكنها سوف تتوفر على نطاق واسع عندما يتم طرح iOS 13.5 للجمهور في الأسبوع القادم.
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