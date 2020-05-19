الشفاء الذاتي.. مجدى بدران: 85% من إصابات المصريين بـ كورونا لا تحتاج إلى علاج

فجر الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة مفاجئة عن الشفاء الذاتي من كورونا، مؤكدا أن 85% من إصابات المصريين بفيروس كورونا، لا تحتاج إلى أي علاج وتشفى بذاتها.





وقال عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة إن من أسباب ذلك المناعة الجيدة للمصريين الحريصين على التغذية الجيدة.





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وأوضح بدران فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه بعد انتشار فيروس كورونا المستجد فى أغلب دول العالم، وإغلاق المطاعم فيها. أصبح لا مفر من العودة لتناول الأغذية الطازجة المحضرة فى البيت لأن تناول الأغذية فى المطاعم يعرض الإنسان للعدوى، ولهذا أغلقت المطاعم والمقاهى والكافتيريات.

وأضاف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن تناول الوجبات فى المنزل يستلزم:

- الحفاظ على سلامة الغذاء

- غسل الأيدى بالماء والصابون

- تطهير الأسطح خلال إعداد وتحضير الوجبات وتناول الطعام

- يحب تناول وجبات متوازنة فى الكم والنوع مما يمد الجسم بالعناصر الغذائية التى يحتاج إليها لتعزيز وتقوية جهاز المناعة، للحد من خطر الإصابة بكل الأمراض المزمنة والمعدية بشكل عام.





• الوجبات المتوازنة توفر ما يكفي من: الفيتامينات والمعادن، والألياف الغذائية، والبروتين، ومضادات الأكسدة الماء والسوائل الطبيعية بوفرة.







ينصح بتقليل استهلاك الملح إلى ما دون 5 جرامات (ملعقة صغيرة واحدة) في اليوم، مع استخدام الملح المعالج باليود.





تقليل تناول المشروبات الغازية أو الصودا والمشروبات الأخرى الغنية المحلاة بالسكر.



المناعة المتزنة تحمى من حدة ومضاعفات فيروس كورونا المستجد، والتغذية الجيدة ضرورية لمناعة متزنة.





الوجبات السريعة الغربية النمط قللت من مناعة البشر.



الأمراض التى تنجم عن الوجبات السريعة:



• السمنة، السكر، تسوس الأسنان، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب وتصلب الشرايين، هشاشة العظام، السرطانات، الحساسيات.



