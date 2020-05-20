لعلاج السعال وبحة الصوت.. فوائد الزنجبيل

قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد الزنجبيل.





فوائد الزنجبيل:

للزنجبيل فوائد علاجية كثيرة منها:





- لعلاج الصداع والشقيقة:

أخذ قدر من الزنجبيل، وعجنه داخل فنجان يحتوي على القليل من الزيت، ويتمّ بعد ذلك فرك الرأس؛ حيث يوجد مكان الألم، ويُشرب مغليًا أيضًا مع النعناع، أو النعناع وحبة البركة .





- لتقوية الذاكرة وعدم النسيان:

أخذ القليل من الزنجبيل بقدر 55 جرام تقريبًا، ومن اللبان الذكر(الكندر) ما يُعادل 50 جرام تقريبًا، ومن الحبة السوداء 50 جرام تقريبًا، يتمّ خلطهم وعجنهم مع كيلو من العسل الصافي، ويتمّ أخذ ملعقة صغيرة يوميًا صباحًا على معدة فارغة، ويُضاف إليهم الصنوبر والزبيب.





- لعلاج بحة الصوت وصعوبة الكلام:

يتم دهن الحنجرة بمعجون الزنجبيل، بالإضافة إلى النّعناع وزيت الزيتون بنسبة متساوية مع شرب القليل من اليانسون المُحلى بقصب السُكر.





- لعلاج السعال وطرد البلغم:

يتمّ أخذ مقدار50 جرام من الزنجبيل، ومن الذكر(الكندر) 50 جرامًا تقريبًا، ويتم عجنه داخل العسل مقدار نصف كيلو من العسل، وأخذ ما يُعادل ملعقة صغيرة بعد الأكل مُباشرةً في كل يوم.





- لعلاج القولون العصبي:

يتمّ مزج القليل من الزنجبيل المطحون بمقدار 50 جرامًا تقريبًا، و50 جرامًا من الكمون المطحون، مع نصف كوب من الماء، وتُضاف إليه ملعقة صغيرة من الخل، ويتمّ شرب هذا المزيج عند حدوث الألم كي يُخففه.





- لعلاج ضيق التنفس والربو:

يتم مضغ لبان الذكر وبلع عصارتها، ثُم غلي القليل من الزنجبيل مع الحلبة، وقُم بشربه في الصباح الباكر والمساء.





- للأرق والقلق:

يتمّ تسخين كوب من الحليب، ويُوضع عليه رُبع ملعقة من الزنجبيل، ويتم دهن الجسم بزيت الزيتون، ولا تنسَ قراءة القرآن وذكر الله، وقول: "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".





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