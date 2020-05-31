ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزنجبيل يوميا ؟

فوائد الزنجبيل :

علاج الارتجاع :

يحدث ارتجاع المرئ عند الكثير من الأشخاص عند تناول وجبات غير صحية، أو تناول بعض الادوية الطبية، لذلك ينصح بتناول كوبا منالساخن يوميا، أو مضغ قطعة صغيرة.