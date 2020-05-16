5 علاجات طبيعية مهدئة لمتلازمة القولون العصبي

عادة ما يصاحب متلازمة القولون العصبي؛ حالات مثل "آلام البطن ، والتشنجات ، والانتفاخ ، وانتفاخ البطن ، والمخاط في البراز ، وعدم تحمل الطعام ، وفقدان الوزن المفاجئ ، والإمساك أو الإسهال"، و في معظم الحالات يمكن أن يؤدي تغيير نمط الحياة البسيط والتغييرات الغذائية، إلى راحة كبيرة لمثل هذه الحالة، ففى هذه الحالات تساعد زيادة كمية الألياف في نظامك الغذائي، على مدى فترة من الزمن ، فى تقليل أعراض متلازمة القولون العصبيى.





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وحذر موقع "بولد سكاي" الهندي الشهير ، من الابتعاد عن الأطعمة ، مثل "الأطعمة الحارة ، والأطعمة الدهنية ، والكحول ، والشيكولاتة" ، والمشروبات الخالية من الكافيين مثل "القهوة" ، والمشروبات الغازية.





وأوضح أنه إذا كان تراكم الغاز هو المشكلة؛ فأنت بحاجة إلى تجنب الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم هذه الحالة. ويجب تجنب أطعمة مثل "الفاصوليا والكرنب والقرنبيط والبروكلي" تمامًا، و يجب عليك أيضًا الحرص على عدم تخطي وجباتك وتناولها على فترات منتظمة في أجزاء صغيرة.





العلاجات الطبيعية لمتلازمة القولون العصبي





قدم الموقع ٥ علاجات لمتلازمة القولون العصبي تتمثل فيما يلي.





1. بذور الكتان:

ملعقة من بذور الكتان ما يقرب من ثلاثة جرامات من الألياف المليئة بالبطن مقابل 55 سعرة حرارية فقط. كما أنها مصادر غنية بدهون أوميجا 3 وإضافتها إلى تتبيلة السلطة الخاصة بك ستساعد في علاج حالة القولون العصبي.





2. اللوز:

تحتوي واحدة من اللوز على 3.5 جرام من الألياف. اللوز مصدر جيد للمغنيسيوم والحديد. وبالتالي فإن دمجها في نظامك الغذائي سيكون أفضل شيء ستفعله لجسمك.





3. التين الطازج:

التين هي مصادر جيدة للألياف وإضافتها إلى نظامك الغذائي سيوفر لك كميات جيدة من الألياف التي تقاوم القولون العصبي. يمكن أن تكون وجبة خفيفة يمكن أن ترضي أسنانك الحلوة.





4. الشوفان:

الشوفان مصدر جيد للألياف المعوية. يوفر كوب واحد من الشوفان 16 جرامًا من الألياف التي يمكن أن تغذي بكتيريا الأمعاء السليمة. يحتوي الشوفان أيضًا على مركب مضاد للالتهاب يسمى أفينانثراميد ، والذي عند دمجه مع بيتا جلوكان يمكن أن يساعد في محاربة أمراض القلب والسكري أيضًا.





5. العليق: