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مرأة

التخلص من الانتفاخات والصداع.. 9 فوائد غير متوقعة لتنظيف القولون

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 09:01 م
القولون
القولون
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نهى هجرس
يساعد تنظيف القولون بشكل مستمر على تحسين الصحة بشكل عام، كما نشرت الدكتورة سهام سوقية منشور جديد من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الأجنماعى الفيسبوك، حول فوائد تنظيف القولون على الصحة .


ويفضل شرب مشروبات طبيعية تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والمواد المضادة للأكسدة التي تساعد على طرد السموم من الجسم.


ومن أهم فوائد تنظيف القولون

يساهم في التخلص من المشاكل والأمراض التالية 

- التخفيف من انتفاخات وغازات البطن

-  الإمساك

-  الصداع

- التهابات المعدة

- تهيج القولون

- مشاكل عسر الهضم

- يمنح زيادة طاقة الجسم والتركيز

- الاسترخاء الجسمي وعدم التوتر بسبب انتفاخ القولون
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