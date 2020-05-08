القولون العصبي للرجال والسيدات.. العلاج بالأطعمة في المنزل.. والأدوية لتخفيف الأعراض

ما هو القولون العصبي؟

أعراض القولون العصبي

الفرق بين القولون العصبي للمرأة والرجل وطرق العلاج

أطعمة لمرضي القولون

علاجات منزلية لمرضي القولون العصبي









القولون العصبي أحد الأمراض التي يصاب بها الكثير، ويعرف القولون العصبي أيضًا باسم القولون التشنجي والقولون العصبي والتهاب

القولون المخاطي والتهاب القولون التشنجي. إنها حالة منفصلة عن مرض التهاب الأمعاء ولا ترتبط بظروف الأمعاء الأخرى. IBS هي مجموعة من الأعراض المعوية التي تحدث عادة معًا. تختلف الأعراض في شدتها ومدتها من شخص لآخر. ومع ذلك ، فإنها تستمر ثلاثة أشهر على الأقل لمدة ثلاثة أيام على الأقل في الشهر.









أعراض القولون العصبي

تتضمن أعراض القولون العصبي عادة ما يلي:

التشنج

وجع بطن

النفخ والغاز

الإمساك

إسهال

ليس من غير المألوف أن يعاني الأشخاص المصابون بـ IBS من نوبات الإمساك والإسهال. عادةً ما تزول أعراض مثل الانتفاخ والغاز بعد تعرضك لحركة الأمعاء.





أعراض القولون العصبي عند النساء

قد تميل النساء إلى ظهور أعراض في وقت الحيض، أو قد يكون لديهم المزيد من الأعراض خلال هذا الوقت. لدى النساء بعد انقطاع الطمث أعراض أقل من النساء اللائي ما زلن الحيض وذكرت بعض النساء أيضًا أن بعض الأعراض تزداد أثناء الحمل.





أعراض القولون العصبي عند الرجال

أعراض القولون العصبي لدى الرجال هي نفس الأعراض لدى النساء، ومع ذلك ، فإن عددا أقل بكثير من الرجال يبلغون عن أعراضهم ويلتمسون العلاج.





ألم القولون العصبي

آلام بعد حركة الأمعاء

تغيير في عدد المرات التي لديك حركة الامعاء

التغييرات في الطريقة التي تبدو برازك





علاج القولون العصبي

العلاج يهدف إلى تخفيف الأعراض، وقد يطلب منك طبيبك إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة. عادة ما تقترح هذه "العلاجات المنزلية للقولون العصبي.





العلاجات المنزلية للقولون العصبي

تساعد بعض العلاجات المنزلية أو تغييرات نمط الحياة على تخفيف أعراض القولون العصبي دون استخدام الدواء. تتضمن أمثلة تغييرات نمط الحياة هذه:

المشاركة في ممارسة الرياضة البدنية بانتظام

تقليص المشروبات التي تحتوي على الكافيين التي تحفز الأمعاء

تناول وجبات أصغر

التقليل من التوتر (قد يساعد العلاج بالتحدث)

تناول البروبيوتيك (البكتيريا "الجيدة" الموجودة عادة في الأمعاء) للمساعدة في تخفيف الغاز والانتفاخ

تجنب الأطعمة المقلية أو حار





الأطعمة لتجنب مع القولون العصبي