هنخس في رمضان .. كوبان من الشمر يفقدك الوزن ويهدئ القولون

يحاول الكثيرون اتباع نظام صحي في رمضان لحرق الدهون و خسارة الوزن ، خاصة وان شهر رمضان يرتبط بتناول الأكلات المختلفة والحلويات التي تسبب زيادة الوزن بشكل سريع، خاصة أنه منذ فترة بعد الإفطار وحتى السحور يقوم الكثير ببعض العادات الكثيرة الخاطئة التي تسبب السمنة بشكل متزايد خلال شهر رمضان.





نصح موقع هيلث لاين بتناول مشروب الشمر المغلي بشكل يومي لفقدان الوزن، فهو يعمل على حرق الدهون بشكل أسرع، كذلك فهو غني بالعديد من العناصر الغذائية و الفيتامينات منها المغنيسيوم، والبوتاسيوم، الكالسيوم، وفيتامين ج ، وعند الاستمرار على تناول الشمر بشكل يومي، فإنه يعمل على حرق دهون الجسم بشكل أسرع و خاصة الدهون المتراكمة في البطن والأرداف.





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طريقة دايت الشمر :





اغلي كوب من الماء مع ملعقة كبيرة من الشمر

اتركيه على نار هادئة يغلي

ضيفي له ملعقة عسل ابيض و عصير ليمونة

اتركيه حتى يهدأ وتناوليه من مرتين إلى ثلاثة يوميا.