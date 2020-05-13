هنخس في رمضان .. جربي مشروب الكرفس وخل التفاح لأسرع دايت

يحاول الكثيرون اتباع نظام صحي في رمضان لحرق الدهون وخسارة الوزن ، خاصة وان شهر رمضان يرتبط بتناول الأكلات المختلفة والحلويات التي تسبب زيادة الوزن بشكل سريع، خاصة أنه منذ فترة بعد الإفطار وحتى السحور يقوم الكثير ببعض العادات الكثيرة الخاطئة التي تسبب السمنة بشكل متزايد خلال شهر رمضان.
نصح موقع healthline بتناول مشروب الكرفس و خل التفاح لخسارة الوزن، فالكرفس يعمل على حرق الدهون والسعرات الحرارية، أما خل التفاح فهو فعال في التخسيس وعادة ما ينصح به الأطباء لإدراجه في نظام الدايت .
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مكونات مشروب الكرفس و خل التفاح :
نصف حزمة كرفس طازجة
ملعقة خل التفاح
رشة فلفل اسود مطحون
كوب ماء
طريقة تحضير مشروب الكرفس وخل التفاح :
اضربي الكرفس في الخلاط مع الماء
ضعي خليط الكرفس في كوب وضيفي له خل التفاح و الفلفل الاسود
قلبي الخليط جيدا حتى يتجانس
تناولي الخليط مرة بعد الإفطار ومرة بعد السحور .