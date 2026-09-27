أمانة التجمع تقرر يوم 28 نوفمبر المقبل لانعقاد المؤتمر التاسع

حددت الأمانة العامة لحزب التجمع يوم 28 نوفمبر المقبل لانعقاد المؤتمر العام التاسع للحزب، الذي يأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيسه.

وصدقت الأمانة العامة على نتائج المرحلة الأولى من إجراءات انعقاد المؤتمر العام، والتي شهدت عقد مؤتمرات في 156 قسمًا ومركزًا بـ 23 محافظة، خلال شهر أغسطس الماضي، وأسفرت عن انتخاب قيادات الحزب على مستوى الأقسام والمراكز، وسط صعود لافت للكوادر الشبابية والنسائية في الهياكل القيادية تجاوز نسبة الـ 60% من أعداد المنتخبين .

كما أقرت الأمانة العامة القواعد والإجراءات المنظمة لمؤتمرات المحافظات، المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الاستعدادات لانعقاد المؤتمر العام.

ووافقت الأمانة بالإجماع على كافة قرارات القيادة المركزية الصادرة خلال الأشهر الماضية، والمتعلقة بقرارات فصل عدد من أعضاء الحزب المخالفين للقواعد التنظيمية، والتي صدرت تنفيذًا لتكليف الأمانة العامة في اجتماعها السابق، باتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات للحفاظ على وحدة الحزب وسلامته.