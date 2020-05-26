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مرأة

سهلة وسريعة.. 3 حلول سحرية للتخلص من التهاب المفاصل

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 10:00 م
التهاب المفاصل
التهاب المفاصل
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نهى هجرس
يعانى الكثير من الأشخاص بسبب التهاب المفاصل، والتى يمكن أن تسبب تتدهور طبقة الغضروف التي تبطن العظام ، مما يسبب التورم والتصلب والألم.

وكشف موقع  "brightside" أفضل طرق العلاجة الطبيعية التى تساعد فى التخلص من التهاب المفاصل...

تغير النظام الغذائي
النظام الغذائي الغني بالدهون والسكر والدقيق المكرر يسبب إجهاد وآلام فى المعدة، أي أن الغشاء المخاطي للأمعاء يسمح للبكتيريا الضارة بالمرور إلى الدم، ويولد الجسم استجابة مناعية للدفاع عن نفسه بمهاجمة أنسجته عن غير قصد، هذا هو أحد الأسباب الرئيسية لـ التهاب المفاصل ، ولذلك يُنصح بتغيير طريقة تناول الطعام تمامًا.

الحفاظ على الوزن
تشير مؤسسة التهاب المفاصل إلى أن كل كيلوغرام من وزن الجسم يؤثر بشكل سلبى على مفاصل الجسم، وهذا الضغط الإضافي على المفاصل يجعل الغضروف ينكسر بسهولة أكبر ، مما يجعل أعراض التهاب المفاصل أسوأ، والحفاظ على وزن مناسب يخفف الضغط على المفاصل ويخفف من التيبس والألم.


كمادات ساخنة
وفقا لإحدى الدراسات ، فإن استخدام البرد أو الحرارة مفيد في تخفيف الالتهاب والألم من التهاب المفاصل، وتسهل الحرارة الحركة عن طريق تحسين الصلابة ، بينما يولد البرد إطلاق الإندورفين ، الذي ينتج عنه شعور بالرفاهية.

في الوقت نفسه تقلل درجة الحرارة من الاستجابة العصبية ، وتقلل من الألم، ويمكن صنع الفوط في المنزل باستخدام قطعة قماش قطنية مليئة بحبوب الذرة أو البقوليات أو الشوفان أو الأرز ، وجميع العناصر التي تحافظ على درجة حرارتها لفترة طويلة.
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