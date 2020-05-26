سهلة وسريعة.. 3 حلول سحرية للتخلص من التهاب المفاصل

وكشف موقع "brightside" أفضل طرق العلاجة الطبيعية التى تساعد فى التخلص من التهاب المفاصل...

تغير النظام الغذائي

النظام الغذائي الغني بالدهون والسكر والدقيق المكرر يسبب إجهاد وآلام فى المعدة، أي أن الغشاء المخاطي للأمعاء يسمح للبكتيريا الضارة بالمرور إلى الدم، و

الحفاظ على الوزن

تشير مؤسسة التهاب المفاصل إلى أن كل كيلوغرام من وزن الجسم يؤثر بشكل سلبى على مفاصل الجسم، وهذا الضغط الإضافي على المفاصل يجعل الغضروف ينكسر بسهولة أكبر ، مما يجعل أعراض التهاب المفاصل أسوأ، والحفاظ على وزن مناسب يخفف الضغط على المفاصل ويخفف من التيبس والألم.

كمادات ساخنة

وفقا لإحدى الدراسات ، فإن استخدام البرد أو الحرارة مفيد في تخفيف الالتهاب والألم من التهاب المفاصل ، وتسهل الحرارة الحركة عن طريق تحسين الصلابة ، بينما يولد البرد إطلاق الإندورفين ، الذي ينتج عنه شعور بالرفاهية.



