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مرأة

توقفي عنها فورا.. أطعمة تسبب التهاب المفاصل ووصفة سريعة تخلصك منها

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:46 ص
التهاب المفاصل
التهاب المفاصل
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لمياء الياسين
 يُعد التهاب المفاصل من أصعب الأمراض التى يصاب بها الشخص، ويحتاج هذا المرض إلى العديد من الرعاية والعناية فى جميع الأوقات

وحذر موقع "power of positivity" من تناول أطعمة محددة وضرورة تجنبها وإليك وصفة سريعة لكريم يخلصك من ألم التهاب المفاصل .

- المشروبات الغازية ..ينتج عنها التهاب متزايد فى الجسم

- الأيس كريم .. يحتوي على الدهون المشبعة وهو من أهم المسببات للالتهابات

- المعجنات.. من الأطعمة التي يجب على أي شخص يعاني من التهاب في الجسم تجنبها بكل الطرق

- الجبن كامل الدسم .. يحتوى الجبن على الكثير من الدهون غير المشبعة وقد ثبت علميا أن هذه الدهون تكون سببا للالتهابات في الجسم.

وصفة الزيوت الطبيعية لن تكلفك أكثر من 5 جنيهات

 إذا كنت ممن يميلون دوما للعلاجات الطبيعية  للتقليل من إلتهاب المفاصل إليك وصفة سريعة لكريم يخلصك من ألم التهاب المفاصل .
المكونات :
زيت زيتون
- زيت كافور
-زيت قرنفل
- زيت قرفة
-زيت دهن النعام
- زيت نعناع

طريقة تطبيق الوصفة :

امزجي الزيت فى برطمان صغير معقم وقومى بدهن المكان الذى تعانى منه بالألم  لمدة ١٠ دقائق ويدهن كريم بعدها مضاد للالتهابات.

هذه الزيوت هي عامل مساعد لتسكين ألم  التهابات المفاصل.
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