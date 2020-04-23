توقفي عنها فورا.. أطعمة تسبب التهاب المفاصل ووصفة سريعة تخلصك منها

يُعد التهاب المفاصل من أصعب الأمراض التى يصاب بها الشخص، ويحتاج هذا المرض إلى العديد من الرعاية والعناية فى جميع الأوقات.
وحذر موقع "power of positivity" من تناول أطعمة محددة وضرورة تجنبها وإليك وصفة سريعة لكريم يخلصك من ألم التهاب المفاصل .
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وصفة الزيوت الطبيعية لن تكلفك أكثر من 5 جنيهات
إذا كنت ممن يميلون دوما للعلاجات الطبيعية للتقليل من إلتهاب المفاصل إليك وصفة سريعة لكريم يخلصك من ألم التهاب المفاصل .
المكونات :
زيت زيتون
- زيت كافور
-زيت قرنفل
- زيت قرفة
-زيت دهن النعام
- زيت نعناع
طريقة تطبيق الوصفة :
امزجي الزيت فى برطمان صغير معقم وقومى بدهن المكان الذى تعانى منه بالألم لمدة ١٠ دقائق ويدهن كريم بعدها مضاد للالتهابات.
هذه الزيوت هي عامل مساعد لتسكين ألم التهابات المفاصل.