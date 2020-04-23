توقفي عنها فورا.. أطعمة تسبب التهاب المفاصل ووصفة سريعة تخلصك منها

يُعد التهاب المفاص ل من أصعب الأمراض التى يصاب بها الشخص، ويحتاج هذا المرض إلى العديد من الرعاية والعناية فى جميع الأوقات .





وحذر موقع "power of positivity" من تناول أطعمة محددة وضرورة تجنبها وإليك وصفة سريعة لكريم يخلصك من ألم التهاب المفاصل .





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- المشروبات الغازية ..ينتج عنها التهاب متزايد فى الجسم







- الأيس كريم .. يحتوي على الدهون المشبعة وهو من أهم المسببات للالتهابات





- المعجنات.. من الأطعمة التي يجب على أي شخص يعاني من التهاب في الجسم تجنبها بكل الطرق





- الجبن كامل الدسم .. يحتوى الجبن على الكثير من الدهون غير المشبعة وقد ثبت علميا أن هذه الدهون تكون سببا للالتهابات في الجسم.





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إذا كنت ممن يميلون دوما للعلاجات الطبيعية للتقليل من إلتهاب المفاصل إليك وصفة سريعة لكريم يخلصك من ألم التهاب المفاصل .

