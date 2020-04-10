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طريقة بسيطة تقضي على التهاب المفاصل

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:36 م
طريقة بسيطة تقضي
طريقة بسيطة تقضي على التهاب المفاصل
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اسماء محمد
التهاب المفاصل من أكثر المشكلات الصحية شيوعا وفي نفس الوقت تؤثر على حركة الإنسان وقدرته على القيام بمهامه بكفاءة ولكن ما لا يعلمه كثيرون أن صحة المفاصل وحمايتها من المخاطر والأمراض تبدأ بصحة العضلات.

تؤثر العضلات القوية ومجموعات العضلات على كل نظام في الجسم تقريبًا ، وكل نشاط بدني في الحياة اليومية ، وتساعد في مكافحة العديد من الحالات الصحية الشائعة ومنها التهاب المفاصل ويمكن علاجها والوقاية منها بممارسة بعض التمارين الرياضية.


وذكر موقع "universityhealthnews" أن هناك العديد من الابحاث والدراسات التى اجريت في هذا الشأن حيث وجد الباحثون د بجامعة تافتس أن الرجال والنساء الأكبر سنا المصابين بالتهاب المفاصل في الركبة (OA) الذين شاركوا في برنامج تدريبات القوة لمدة 16 أسبوعًا ، انخفض لديهم الألم بنسبة 43 بالمائة، بالاضافة الى زيادة قوة العضلات ، وتحسين الأداء البدني العام ، وانخفاض الإعاقة ، وتحسين أعراض الحالة. نشرت

العيادات في طب الشيخوخة مراجعة لدراسات متعددة خلصت إلى أن تدريب المقاومة التدريجي من قبل كبار السن الذين يعانون من الزراعة العضوية ينتج عنه قوة ووظيفة أقل في الأطراف ، بالإضافة إلى تقليل الألم.

في دورية العلاج الطبيعي لتقويم العظام والرياضة ، وجدت فرق بحثية من جامعة كاليفورنيا وجامعة تايوان الوطنية أن تدريب قوة عدم تحمل الوزن أدى إلى زيادة في قوة عضلة الركبة الباسطة.

"تساعد تمارين التقوية في الحفاظ على قوة عضلاتك وتحسينها. يمكن أن تدعم العضلات القوية المفاصل المصابة بالتهاب المفاصل وتحميها.

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