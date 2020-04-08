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مرأة

معدتك ما بتهضمش .. الحل في تناول هذه الفاكهة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:15 م
معدتك ما بتهضمش ..
معدتك ما بتهضمش .. الحل في تناول هذه الفاكهة
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اسماء محمد

يعاني كثيرون من اضطرابات المعدة والجهاز الهضمي خاصة ما يعرف باسم عسر الهضم وهو ما يسبب لمن يعاني منه الشعور بعدم الارتياح والتوعك والمغص.


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ومن المشاكل الخطيرة المترتبة على مشكلة عسر الهضم عدم تمكن الجسم من الاستفادة من العناصر الغذائية الموجودة بداخل الجسم مما يحرمنا من فوائدها.


وذكر موقع " Readersdigest  " أنه يمكن علاج مشكلة عسر الهضم من خلال بعض الأطعمة التى تساعد في تحسين الهضم وتيسير مهام المعدة وفي مقدمتها الكنتالوب.


يساعد الكنتالوب في علاج مشكلة عسر الهضم بشكل فعال لاحتوائه على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، ووجود هذين النوعين في وقت واحد يساعد على تيسير عملية الهضم وتحسين صحة الأمعاء ، مما يساعد على منع الإمساك والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.


وأكدت العديد من الدراسات أن تناول نظام غذائي غني بالألياف يقلل من خطر الإصابة بعدد كبير من مشاكل المعدة والأمعاء.

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