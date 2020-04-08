معدتك ما بتهضمش .. الحل في تناول هذه الفاكهة

يعاني كثيرون من اضطرابات المعدة والجهاز الهضمي خاصة ما يعرف باسم عسر الهضم وهو ما يسبب لمن يعاني منه الشعور بعدم الارتياح والتوعك والمغص.





إقرأ أيضا

مصيرك مش الموت .. تعرف على درجات الإصابة بـ كورونا

بعد انتشار كورونا.. هذا المعدن يقضي على الفيروسات

مش بس أكل.. 6 طرق لتقوية المناعة ضد كورونا





ومن المشاكل الخطيرة المترتبة على مشكلة عسر الهضم عدم تمكن الجسم من الاستفادة من العناصر الغذائية الموجودة بداخل الجسم مما يحرمنا من فوائدها.





وذكر موقع " Readersdigest " أنه يمكن علاج مشكلة عسر الهضم من خلال بعض الأطعمة التى تساعد في تحسين الهضم وتيسير مهام المعدة وفي مقدمتها الكنتالوب.





يساعد الكنتالوب في علاج مشكلة عسر الهضم بشكل فعال لاحتوائه على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، ووجود هذين النوعين في وقت واحد يساعد على تيسير عملية الهضم وتحسين صحة الأمعاء ، مما يساعد على منع الإمساك والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.





وأكدت العديد من الدراسات أن تناول نظام غذائي غني بالألياف يقلل من خطر الإصابة بعدد كبير من مشاكل المعدة والأمعاء.