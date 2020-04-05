AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كيف يمكننا علاج الإمساك بالماء فقط

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:45 م
كيف يمكننا علاج الامساك
كيف يمكننا علاج الامساك بالماء فقط
Advertisements
اسماء محمد
يعد الإمساك من أكثر المشكلات الصحية المسببة في آلام البطن الشديدة والتوعك وتسبب الكثير من الانزعاج للمصاب بها مما يدفعه للبحث عن علاج فعال وسريع لها.
وتوجد طرق طبيعية كثيرة لعلاج الامساك ولكن يعد الماء من اقوى الملينات الطبيعية التى تساعد فى علاج الامساك .. ولكن كيف نستخدمه ؟

وعرض موقع "" medicalnewstoday  يلعب الماء دور كبير فى الحفاظ على رطوبة الجسم كما يلعب الماء دور قوي فى علاج مشكلة الامساك دون اللجوء لاستخدام الادوية ولكن بشرط أن يكون ذلك بتناول كمية كافية من الماء .

تتراوح كمية المناسبة من الماء لعلاج الامساك بين "7 ، 8 ، 9 ، 10 " أكواب ، ويمكن الاستعانة بتناول كمية بسيطة من الماء الفوار لترطيب الجسم والمساعدة فى تحسين حركة الامعاء بشكل اكثر فاعلية وتسهيل عملية طرد البراز خارج الجسم.

 ويمكن استخدام هذه الطريقة مع الأشخاص الذين يعانون من الإمساك مجهول السبب أو متلازمة القولون العصبى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حرقان المعدة والصدر .. 10 أسباب و5 طرق للعلاج دون أدوية

علاج الإسهال الأعراض والأسباب وطرق الوقاية

نتائجه مذهلة.. تعرفى على علاج عسر الهضم

علاج اللوز .. اكتشف أفضل مضاد حيوي وهذه الأدوية يمكن أن تشتريها من الصيدلية

الإمساك .. 3 أسباب للإصابة و4 حيل للتخلص منه

لو عندك إمساك.. وصفة سحرية تخلصك من متاعبه

ترشيحاتنا

ابن سيدة الإسكندرية المتوفاة بكورونا يكشف تفاصيل صادمة حول رفض استلام جثمانها.. فيديو

مفاجأة مرعبة من الصين.. عمر الوباء القاتل أكبر مما نظن.. وهذه هي الخدعة الكبرى

مقبلون على كارثة.. اكتشاف سلالتين لـ فيروس كورونا

حبس طالبة الشرقية المتهمة بقتل شقيقتها الطفلة

شاهد .. حفيد عمر الشريف وفاتن حمامة يرتدي حمالة صدر .. تفاصيل

لو كفلتهم على عربية فول هاتصرفوا أكتر من كده.. إعلامي يفتح النار على متحدي الخير من نجوم الفن والكرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين الأحلي.. هنا الزاهد ورشا المهدي بنفس البلوزة.. شاهد

بـ ظهر مكشوف.. كاولين عزمى تتألق بفستان ساحر من الشراشيب

بالتكات الصعيدية.. طريقة عمل طبق الشلولو للحماية من كورونا