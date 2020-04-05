كيف يمكننا علاج الإمساك بالماء فقط

يعد الإمساك من أكثر المشكلات الصحية المسببة في آلام البطن الشديدة والتوعك وتسبب الكثير من الانزعاج للمصاب بها مما يدفعه للبحث عن علاج فعال وسريع لها.

وتوجد طرق طبيعية كثيرة لعلاج الامساك ولكن يعد الماء من اقوى الملينات الطبيعية التى تساعد فى علاج الامساك .. ولكن كيف نستخدمه ؟





وعرض موقع "" medicalnewstoday يلعب الماء دور كبير فى الحفاظ على رطوبة الجسم كما يلعب الماء دور قوي فى علاج مشكلة الامساك دون اللجوء لاستخدام الادوية ولكن بشرط أن يكون ذلك بتناول كمية كافية من الماء .





تتراوح كمية المناسبة من الماء لعلاج الامساك بين "7 ، 8 ، 9 ، 10 " أكواب ، ويمكن الاستعانة بتناول كمية بسيطة من الماء الفوار لترطيب الجسم والمساعدة فى تحسين حركة الامعاء بشكل اكثر فاعلية وتسهيل عملية طرد البراز خارج الجسم.





ويمكن استخدام هذه الطريقة مع الأشخاص الذين يعانون من الإمساك مجهول السبب أو متلازمة القولون العصبى.



