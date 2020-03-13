بعد انتشار كورونا.. هذا المعدن يقضي على الفيروس

قال الدكتور مجدي بدران، استشاري الحساسية والمناعة،إن انتقال عدوي فيروس كورونا لاتقتصر فقط على انتقال الرزاز عن طريق التنفس بل

أيضا من خلال ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس ثم ملامسة العين أو الفم أو الأنف.





وأكد"بدران" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن تطهير الأسطح بالكلور والمطهرات نستطيع فعله في المنزل والمكتب ولكننا قد لا نستطيع تطبيقه في جميع الأماكن لكن يمكننا الاستعانة ببعض الأشياء البسيطة التي تساعدنا في قهر هذا الفيروس.





وأضاف "بدران" أن النحاس يأتي في مقدمة المعادن التي تمتلك خصائص تجعلها قادرة على محاربة الفيروسات ومن ثم محاربة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.





وأوضح "بدران" أن الأبحاث الطبية الحديثة توصلت إلى أن النحاس يمتلك خواص مضادة للميكروبات والفيروسات، كما أنه أحد المعادن التي أثبتت فاعليتها من قبل في مواجهة فيروس إيبولا القاتل.