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أخبار البلد

الأرصاد: استمرار الرياح الشديدة يصاحبها أمطار غزيرة

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:48 م
استمرار الرياح
استمرار الرياح
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نورهان خفاجي
قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، مستمرة على مدار ساعات اليوم، حيث تواصل الأمطار سقوطها بغزارها يصاحبها نشاط للرياح على محافظات الجمهورية.

ونفى محمود شاهين، في تصريحات لـ "صدى البلد"، اليوم الجمعة، وجود عاصفة ترابية على البلاد كما تداول العديد من رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وأكد أنها مجرد رياح شديدة تشهدها البلاد خلال ساعات اليوم محملة بالرطوبة والأمطار.

ومن المقرر أن تنكسر حدة الطقس السيئ الذي تشهده البلاد، غدا السبت، حيث تقل فرص سقوط الإمطار ونشاط الرياح والعواصف علي محافظات الجمهورية، علي أن تتحسن الأجواء تمام يوم الأحد المقبل.

وتشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار حيث تتكاثر السحب المنخفضة والرعدية على معظم أنحاء الجمهورية يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على كل المدن الساحلية خاصة الغربية منها وتباعا وعلى مدار اليوم يمتد تأثيرها على مدن ومحافظات القناه خاصة على محافظة بورسعيد وكذا على محافظات ومدن الوجه البحرى القاهرة حتى شمال ووسط الصعيد وبالطبع على سيناء والغردقة ورأس غارب، وتشهد درجات الحرارة إنخفاض بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مثوية.

بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح الجنوبية الغربية والتى تصل لحد العاصفة الرملية كان قد بدأت مع فجر أمس الخميس وتستمر حتي مساء اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن تبلغ سرعتها ما بين 60  إلى 65 كم / س مما يؤدى إلى تدهور الرؤية على الطرق فى جميع محافظات مصر من أقصى شمالها حتى أقصى جنوبها وأيضا إلى إضطراب كامل فى حركة الملاحة البحرية فوق جميع المسطحات المائية وتعتبر ظاهرة العواصف الرملية هى الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرا كظاهرة جوية حرجه فى هذه الحالة.

وتختلف شدة الموجة المضطربة على البلاد من محافظة لأخرى، وتكون أكثر المناطق المتأثرة بسقوط الأمطار، هي السواحل الغربية بالكامل وبورسعيد ثم سيناء والوجه البحرى والقاهرة، أما أقل المحافظات سقوطا للأمطار فيها وسط الصعيد والغردقه ورأس غارب، وتظل محافظات أقصى جنوب الصعيد تنعدم فيها فرص سقوط الأمطار لإنخفاض نسبة الرطوبة هناك.

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