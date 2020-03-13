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أخبار البلد

10 فيديوهات ترصد الطقس السيئ لليوم الثاني بالمحافظات

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:04 م
صدى البلد
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منار نور _ندى حمدى _ ابراهيم قنديل _ عمرو سيد
تشهد عدد من المحافظات في اليوم الثاني علي التوالي من موجه الطقس السيئ  حالة من عدم استقرار الجو، حيث هطلت الأمطار الغزيرة لتكون البرك والمستنقعات وتسبب شللا في حركة المرور 

وينشر موقع صدى البلد 10  فيديوهات لأماكن عديد في جمهورية مصر العربية لهطول الأمطار فيها.  

وتشهد الأحوال الجوية، اليوم الجمعة، استمرار حالة الطقس السيئ علي البلاد، حيث يستمر سقوط الأمطار الغزيرة على جميع الأنحاء، يصاحبها نشاط للرياح والعواصف المحملة بالأتربة على كافة أنحاء الجمهورية.

وتكون حالة الطقس على القاهرة الكبري والوجه البحري، مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، تصاحبه أمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.

ويكون الطقس على السواحل الشمالية الغربية للبلاد والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، تصاحبه أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول، مع نشاط للرياح يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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