بالتقاط الصور.. حيلة غريبة لإنقاص الوزن

يعاني عدد كبير من الناس من زيادة الوزن نتيجة عدم القدرة على السيطرة على الشهية ومن الطرق المتبعة للسيطرة على الشهية هي حساب كمية الأكل .

وذكر موقع " readersdigest " أنه بالرغم من ذلك لا يستطيع كثيرون السيطرة على شهيتهم عندما يأتي الطعام أمامهم وينسون كل شيء لذا فكر بعض الخبراء في ابتكار طريقة جديدة تساعد في التحكم في الشهية أكثر من ذلك وهي التقاط صورة لكل لقمة أو ملعقة طعام يتناولها الفرد حتي يتمكن من السيطرة على شهيته.





تقول خبيرة التغذية جوان سالج بليك ، مؤلفة كتاب " التغذية وأنت ": "التقاط الصور ثم النظر إليها يمكن أن يجعل الناس يتوقفون ويفكرون قبل الانغماس في تناول الكميات الكبيرة من الطعام.



