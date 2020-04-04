لو عندك ضيق في التنفس.. متى تشك أنك داخل على كورونا؟ ومتى تظهر عليك أعراض الفيروس بعد انتقال العدوى؟ وهل فقدان حاسة الشم مؤشر قوي على إصابتك

- علامات تؤكد ان ضيق التنفس مؤشر لـ كورونا

- كورونا ليست السبب الوحيد لفقدان حاسة الشم

- تقارير من جامعة هارفارد حول أعراض كورونا بين الحقيقة والهم

يشكل وباء كورونا خطورة كبيرة على جميع سكان العالم ضحيته آلاف الأرواح في مختلف الدول مما سبب حالة من الرعب والخوف لدى البعض من الإصابة به خاصة أن الأطباء والباحثين حذروا من التعرض لفيروس كورونا من خلال أشياء عديدة كالأسطح والنقود ومصافحة الآخرين مما يجعل كثرة التعاملات اليومية مع الآخرين فرصة كبيرة للتعرض لفيروس كورونا دون أن يدري الإنسان وللأسف قد لا تظهر عليه فور الإصابة وفي هذه الحالة تتم تسميته بـ " حامل كورونا".





وما يشكل خطورة هو احتمالية تعامل الشخص الحامل لفيروس ولم تظهر عليه الأعراض مع اشخاص اخرين وقد يتسبب في نقل المرض لهم مما يجعل الناس يبحثون عن شئ مهم وهو المدة بين تعرض الشخص لفيروس كورونا ووقت ظهور الأعراض على الشخص المصاب به.





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وذكرت جامعة هارفارد أن بعض الأبحاث المنشورة مؤخرًا قد وجدت أنه في المتوسط ، يستغرق الوقت من التعرض لظهور الأعراض "المعروفة باسم فترة الحضانة" حوالي 5 إلى 6 أيام.





ومع ذلك أظهرت بعض الدراسات أن الأعراض يمكن أن تظهر في أقرب وقت بعد 3 أيام من التعرض لفترة تصل إلى 13 يومًا، تستمر هذه النتائج في دعم توصية CDC للحجر الذاتي ومراقبة الأعراض لمدة 14 يومًا بعد التعرض.

عد ضيق التنفس أحد أشهر أعراض فيروس كورونا لكن هذا لا يعنى أن كل المصابين بضيق التنفس مصابون بـ فيروس كورونا .







وذكرت جامعة أن هناك العديد من الأمثلة على ضيق التنفس المؤقت الذي لا يدعو للقلق بعيدا عن كورونا، منها: إذا كنت تشعر بالقلق الشديد، فمن الشائع أن تشعر بضيق في التنفس ثم يختفي عندما تهدأ.







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وإذا وجدت أنك تتنفس بصعوبة أو تواجه صعوبة في الحصول على الهواء في كل مرة تأخذ فيها نفسك، فأنت بحاجة إلى الاتصال بالطبيب.





في أثناء انتشار فيروس كورونا فمن المهم أن تتذكر أنه إذا كان ضيق التنفس هو العرض الوحيد، بدون سعال أو حمى، فإن هناك مشكلة أخرى غير فيروس كورونا.COVID-19.





في الأيام الماضية تم نشر بعض الدلائل التى تؤكد ارتباط الاصابة بـ فيروس كورونا وفقدان حاسة الشم .. ولكن هل فقدان حاسة الشم دائما يعني الاصابة بـ فيروس كورونا ؟ وماذا تفعل إذا فقدتها؟

ويعد فقدان حاسة الشم من الأعراض التي تساعد في اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا خاصة في حالة عدم ظهور الأعراض الأخرى والفيصل هو التحليل الطبي، لكن فقدان حاسة الشم يحدث عند الإصابة بمشكلات صحية أخرى وليس الإصابة بفيروس كورونا فقط.







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وأضافت الجامعة في تقريرها أن من أهم أسباب فقدان حاسة الشم الإصابة بحساسية الأنف أو الإصابة بالفيروسات الأخرى مثل فيروسات الأنف التي تسبب نزلات البرد.







لذا فإن فقدان حاسة الشم وحده لا يعني أن لديك COVID-19. يتم إجراء الدراسات للحصول على إجابات أكثر تحديدًا حول مدى شيوعه بين الأشخاص الذين يعانون من COVID-19 ، ويحدث في أي مرحلة بعد بعد انتقال العدوى ، وكيفية التمييز بين فقدان الشم الناجم عن COVID-19 من فقدان الرائحة الناتجة عن الحساسية أو فيروسات أخرى أو أسباب اخرى مختلفة تماما.

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