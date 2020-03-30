إذا تعرضت له.. متى تظهر عليك أعراض فيروس كورونا؟

يحذر جميع المختصين من التعرض لفيروس كورونا من خلال أشياء عديدة كالأسطح والنقود ومصافحة الآخرين مما يجعل كثرة التعاملات اليومية مع الاخرين فرصة كبيرة للتعرض لفيروس كورونا دون أن يدري الإنسان وللأسف قد لا تظهر عليه فور الاصابة وفي هذه الحالة تتم تسميته بـ " حامل كورونا".





وما يشكل خطورة هو احتمالية تعامل الشخص الحامل لفيروس ولم تظهر عليه الأعراض مع اشخاص اخرين وقد يتسبب في نقل المرض لهم مما يجعل الناس يبحثون عن شئ مهم وهو المدة بين تعرض الشخص لفيروس كورونا ووقت ظهور الأعراض على الشخص المصاب به.





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وذكرت جامعة هارفارد أن بعض الأبحاث المنشورة مؤخرًا قد وجدت أنه في المتوسط ، يستغرق الوقت من التعرض لظهور الأعراض "المعروفة باسم فترة الحضانة" حوالي 5 إلى 6 أيام.





ومع ذلك أظهرت بعض الدراسات أن الأعراض يمكن أن تظهر في أقرب وقت بعد 3 أيام من التعرض لفترة تصل إلى 13 يومًا، تستمر هذه النتائج في دعم توصية CDC للحجر الذاتي ومراقبة الأعراض لمدة 14 يومًا بعد التعرض.



