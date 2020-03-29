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مرأة

دولة واحدة لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا فى الشرق الأوسط.. تعرف عليها

الأحد 29/مارس/2020 - 10:56 م
دولة واحدة لم تسجل
دولة واحدة لم تسجل أى اصابات بفيروس كورونا فى الشرق الأوسط..
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اسماء محمد
في الحالة التى تعيشها جميع الدول من حالة الخوف والرعب من تفشى الاصابة بكورونا وزيادة عدد المصابين والموتى منه، أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم على خلو اليمن من فيروس كورونا.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية ألطف موساني ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن خلال إحاطة إعلامية مباشرة عبر فيسبوك:" إنه حتى صباح هذا اليوم الأحد لم نسجل في اليمن أي إصابة بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف "موساني" في الإقليم الذي نقيم فيه تبقى اليمن هي الدولة الوحيدة التي لم تسجل أي إصابات بالوباء العالمي"، ودعا جميع اليمنيين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه جرى التحقق من مئات الحالات المشكوك فيها بالإصابة بفيروس كورونا في اليمن، وأنه تم التأكد من خلوها جميعًا من الفيروس.
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