مش أي وجع.. كيف تكتشف أنك مصاب بـ القولون العصبي؟

يعتقد عدد كبير من الناس أن أى ألم يشعرون به في منطقة البطن ناتج عن إصابتهم بالقولون ولأن أغلب الناس يتعرضون لضغوط عصبية بسبب مشاكل الحياة أو ظروف العمل التي أصبحت شائعة فإنهم يميلون لترجيح أن سبب تقلص عضلات الأمعاء وألم البطن هو الإصابة بالقولون العصبي.





وعرض موقع " medicinenet" أهم الأعراض التي تؤكد إصابتك بالقولون العصبي ومنها:





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- الإمساك أو ال إسهال

- GERD ( مرض الجزر المعدي المريئي )

- حرقة من المعدة

- عدم الراحة في الصدر

- ألم والانزعاج في الحوض





يتم تشخيص سبب آلام البطن على أساس خصائصه والفحص البدني والاختبار. في بعض الأحيان ، تكون الجراحة ضرورية للتشخيص.





يعتبر التشخيص الطبي للسبب صعبًا لأن الخصائص قد تكون غير نمطية ، ولا تكون الاختبارات دائمًا غير طبيعية ، وقد تحاكي الأمراض التي تسبب الألم بعضها البعض ، وقد تتغير خصائص الألم بمرور الوقت.



