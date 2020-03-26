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مرأة

مش أي وجع.. كيف تكتشف أنك مصاب بـ القولون العصبي؟

الخميس 26/مارس/2020 - 07:39 ص
مش اي وجع .. كيف
مش اي وجع .. كيف تكتشف انك مصاب بـ القولون العصبي
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اسماء محمد
يعتقد عدد كبير من الناس أن أى ألم يشعرون به في منطقة البطن ناتج عن إصابتهم بالقولون ولأن أغلب الناس يتعرضون لضغوط عصبية بسبب مشاكل الحياة أو ظروف العمل التي أصبحت شائعة فإنهم يميلون لترجيح أن سبب تقلص عضلات الأمعاء وألم البطن هو الإصابة بالقولون العصبي.

وعرض موقع " medicinenet" أهم الأعراض التي تؤكد إصابتك بالقولون العصبي ومنها:

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- التجشؤ
- غاز (ريح ، ضراط )
- عسر الهضم
- توعك في أعلى اليسار أو اليمين ؛ وسط أو أسفل البطن الأيسر أو الأيمن
- الإمساك أو الإسهال
- GERD ( مرض الجزر المعدي المريئي )
- حرقة من المعدة
- عدم الراحة في الصدر
- ألم والانزعاج في الحوض

يتم تشخيص سبب آلام البطن على أساس خصائصه والفحص البدني والاختبار. في بعض الأحيان ، تكون الجراحة ضرورية للتشخيص.

يعتبر التشخيص الطبي للسبب صعبًا لأن الخصائص قد تكون غير نمطية ، ولا تكون الاختبارات دائمًا غير طبيعية ، وقد تحاكي الأمراض التي تسبب الألم بعضها البعض ، وقد تتغير خصائص الألم بمرور الوقت.

يعتمد العلاج الطبي على تاريخ المريض من المرض أو الحالات الصحية الأخرى التي قد تكون السبب.
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