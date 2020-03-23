الممنوعون من تناول الثوم

يعد الثوم من أفضل المواد الطبيعية التي تساعد في حماية الجسم من عدد كبير من الأمراض ويزيد قوة الجهاز المناعي كما يعد مضاد حيوي طبيعي.





ولكن في نفس الوقت لايمكن لكل الناس تناول الثوم للوقاية من الأمراض وذكر موقع " verywellhealth " أن تناول الثوم يشكل خطورة على بعض الأفراد لإصابتهم ببعض الأمراض .





- مرضى السكري حيث يقلل الثوم من مستويات الجلوكوز في الدم ويزيد من إفراز الأنسولين ، لذلك يجب استخدامه بحذر من قبل الأشخاص الذين يتناولون أدوية تخفض نسبة السكر في الدم.

- من يعانون من حساسية النباتات من عائلة الزنبق مثل (البصل والكراث والثوم المعمر) عليهم تجنب تناول الثوم.

- يجب على النساء الحوامل تجنب الثوم في شكل مكمل لأنه قد يزيد من خطر النزيف.