للوقاية من البرد .. تناول الثوم يوميا

تعد نزلات البرد من أخطر الأمراض التي قد يتعرض لها الإنسان في هذا التوقيت بسبب انتشار كورونا، ويمكننا الوقاية منه بتناول الثوم باستمرار، حيث يعتبر من أكثر العلاجات المنزلية شيوعًا لنزلات البرد.





وذكر موقع " .verywellhealth " أن العديد من الثقافات لديها علاج منزلي للبرد باستخدام الثوم ، سواء كان حساء الدجاج مع الكثير من الثوم ، أو مشروب مصنوع من الثوم الخام المسحوق ، أو تناول الثوم الخام.









يعتقد أن سر الثوم هو الأليسين ، والذي أظهر خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، حيث إن الليسين هو ما يمنح الثوم نكهة ساخنة مميزة لزيادة كمية الأليسين إلى أقصى حد ، يجب تقطيع الثوم الطازج أو سحقه ، ويجب أن يكون خامًا. كما أنها متوفرة في شكل حبوب.









في إحدى الدراسات التي شملت 146 شخصًا ، تلقى المشاركون إما مكمل ثوم أو دواء وهمي لمدة 12 أسبوعًا بين نوفمبر وفبراير. قلل الأشخاص الذين تناولوا الثوم من خطر الإصابة بالبرد بأكثر من النصف. ووجدت الدراسة أيضًا أن الثوم يقلل من وقت الشفاء لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالبرد. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج.









يحتوي الثوم على بعض الآثار الجانبية المحتملة والمخاوف المتعلقة بالسلامة. ربما تكون رائحة الفم الكريهة ورائحة الجسم من أكثر الآثار الجانبية شيوعًا ؛ ومع ذلك ، تم الإبلاغ عن الدوخة والتعرق والصداع والحمى والقشعريرة وسيلان الأنف. قد تهيج كميات كبيرة الفم أو تؤدي إلى عسر الهضم.