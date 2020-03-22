AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للوقاية من البرد .. تناول الثوم يوميا

الأحد 22/مارس/2020 - 12:16 ص
للوقاية من البرد
للوقاية من البرد .. تناول الثوم يوميا
Advertisements
اسماء محمد
تعد نزلات البرد من أخطر الأمراض التي قد يتعرض لها الإنسان في هذا التوقيت بسبب انتشار كورونا، ويمكننا الوقاية منه بتناول الثوم باستمرار، حيث يعتبر من أكثر العلاجات المنزلية شيوعًا لنزلات البرد. 

وذكر موقع ".verywellhealth " أن العديد من الثقافات لديها علاج منزلي للبرد باستخدام الثوم ، سواء كان حساء الدجاج مع الكثير من الثوم ، أو مشروب مصنوع من الثوم الخام المسحوق ، أو تناول الثوم الخام.


يعتقد أن سر الثوم هو الأليسين ، والذي أظهر خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، حيث إن الليسين هو ما يمنح الثوم نكهة ساخنة مميزة لزيادة كمية الأليسين إلى أقصى حد ، يجب تقطيع الثوم الطازج أو سحقه ، ويجب أن يكون خامًا. كما أنها متوفرة في شكل حبوب.


في إحدى الدراسات التي شملت 146 شخصًا ، تلقى المشاركون إما مكمل ثوم أو دواء وهمي لمدة 12 أسبوعًا بين نوفمبر وفبراير. قلل الأشخاص الذين تناولوا الثوم من خطر الإصابة بالبرد بأكثر من النصف. ووجدت الدراسة أيضًا أن الثوم يقلل من وقت الشفاء لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالبرد. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج.


يحتوي الثوم على بعض الآثار الجانبية المحتملة والمخاوف المتعلقة بالسلامة. ربما تكون رائحة الفم الكريهة ورائحة الجسم من أكثر الآثار الجانبية شيوعًا ؛ ومع ذلك ، تم الإبلاغ عن الدوخة والتعرق والصداع والحمى والقشعريرة وسيلان الأنف. قد تهيج كميات كبيرة الفم أو تؤدي إلى عسر الهضم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاجات منزلية للبرد .. ماذا يفعل فص ثوم فى جسمك

اعراض الالتهاب الرئوي .. احذر هذه الجرثومة

علاج الزكام بحيل بسيطة تخلصك من المرض سريعا

الزكام وعلاجه.. 6 وصفات منزلية للقضاء عليه قبل تطور الفيروس

بالثوم والحليب.. علاج الزكام بطرق منزلية رخيصة

ترشيحاتنا

هل ينتقل طلاب الجامعات للمراحل التالية دون امتحانات.. الوزير يجيب

مصري 100 % .. إختراع جديد للحد من كورونا.. شاهد

طرح 10آلاف زجاجة كولونيا 555 بالمجمعات الاستهلاكية بـ 38 جنيها

علامة واحدة تؤكد إصابتك بـ فيروس كورونا

خطافة رجالة.. ريهام حجاج تفتح النار على متابعة لها بسبب ياسمين عبد العزيز..شاهد

مدرب الأهلي السابق يدخل الحجر الصحي بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. هيونداي ألنترا 2021 تظهر على أرض الواقع .. صور

شاهد.. صور جديدة من حريق استوديو مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف

شاهد | فض حفلي زفاف وخطوبة في البحيرة وتشميع قاعتى الأفراح