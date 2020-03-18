أخطر فصيلتي دم.. أصحابهما عرضة للإصابة بكورونا

وجدت دراسة من مدينة ووهان - المدينة الصينية التي نشأ فيها المرض - تفسير سبب اختلاف العدوى منفيروس كورونا من شخص لآخر حيث توصلوا لأن الأشخاص المصابين بدم من النوع أ أكثر عرضة للموت بسبب المرض.
توجد ثمانية أنواع رئيسية من الدم - في عموم السكان ، النوع O + هو الأكثر شيوعًا (35 في المائة من الناس) ، يليه النوع أ + (30 في المائة) ، وفقًا لـ NHS.
لكن الدراسة وجدت أنه من بين مرضى فيروسات التاجية خاصةفيروس كورونا ، كان 25٪ منهم من النوع O بينما 41٪ من النوع A ويمثل الأشخاص المصابون بالدم من النوع O - الذين يشكلون 32 في المائة من الأشخاص في ووهان - ربع (25 في المائة) من الوفيات في البحث.
من أجل الدراسة ، قام الباحثون بتقييم 2173 شخصًا تم تشخيص إصابتهم بـ Covid-19 ، بما في ذلك 206 أشخاص ماتوا بعد إصابتهم بالفيروس ، من ثلاثة مستشفيات في مقاطعة هوبي وقارن العلماء البيانات من المرضى المصابين بـ 3694 شخصًا لم يصابوا بالمرض في نفس المنطقة، ومن بين 206 مريضا في الدراسة ماتوا ، كان 85 منهم مصابين بالدم من النوع أ - أي ما يعادل 41 في المائة من جميع الوفيات، وربع الوفيات - 52 شخصًا - كانت من النوع O.