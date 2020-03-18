أخطر فصيلتي دم.. أصحابهما عرضة للإصابة بكورونا

تفسير سبب اختلاف العدوى من فيروس كورونا من شخص لآخر حيث توصلوا لأن الأشخاص المصابين بدم من النوع أ أكثر عرضة للموت بسبب المرض. وجدت دراسة من مدينة ووهان - المدينة الصينية التي نشأ فيها المرض -





توجد ثمانية أنواع رئيسية من الدم - في عموم السكان ، النوع O + هو الأكثر شيوعًا (35 في المائة من الناس) ، يليه النوع أ + (30 في المائة) ، وفقًا لـ NHS.

لكن الدراسة وجدت أنه من بين مرضى فيروسات التاجية خاصة فيروس كورونا يمثل الأشخاص المصابون بالدم من النوع O - الذين يشكلون 32 في المائة من الأشخاص في ووهان - ربع (25 في المائة) من الوفيات في البحث. ، كان 25٪ منهم من النوع O بينما 41٪ من النوع A و



