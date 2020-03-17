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الصين تعلن تجربة لقاح كورونا الجديد على البشر

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:15 م
الصين تعلن تجربة
الصين تعلن تجربة لقاح كورونا الجديد على البشر
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اسماء محمد
أعلنت الصين عن بدء إجراء التجارب السريرية على البشر باستخدام أم كأول لقاح يتم تطويره لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

وذكر تقرير نشرته صحيفة الشعب اليومية، أن الصين أجازت إجراء التجارب السريرية على أول لقاح تطوره لمحاربة فيروس كورونا.

وذكر موقع سكاي نيوز أن الصحيفة نفسها نشرت تقريرا آخر حول تحالف استراتيجي بين شركة أدوية ألمانية وأخرى صينية لتطوير وتسويق لقاح ضد الفيروس في الصين.

وأضاف التقرير أن فريق الباحثين الذي يعمل على التجارب، يقوده الدكتور تشين واي، من أكاديمية العلوم الطبية العسكرية في الصين.

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