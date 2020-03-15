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مرأة

من فيينا.. حقيقة العلاقة بين دواء شهير وانتشار كورونا.. صورة

الأحد 15/مارس/2020 - 07:28 م
من فيينا.. اكتشف
من فيينا.. اكتشف علاقة "مُسكن" شهير بانتشار كورونا .. بالصور
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اسماء محمد

انتشرت خلال الأيام الماضية بعض التحذيرات
على مواقع السوشيال ميديا من تناول عقار بروفين المسكن للألم لأنه يزيد مخاطر
فيروس كورونا حيث انه يضاعف توالد الفيروس داخل الجسم وتم نشر هذه التحذيرات نسبة
لجامعة فيينا .. فما حقيقتها؟

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والتغذية العلاجية، أن هذه التحذيرات خاطئة تماما وليس لها اي أساس من الصحة وبدون
سند علمي وللتأكد من حقيقة هذه المنشورات قمت بمراسلة جامعة فيينا وقامت بنفي هذه
التحذيرات وانه لم تصرح بذلك وقامت بنشر تكذيب على موقعها بأكثر من لغة.



وأضاف "مروان" في تصريحات خاصة لـ
"صدى البلد" أن جامعة فينا نفت الشائعات والرسائل التي ترسل عبر الواتس آب
في مصر وأي بلد آخر بشأن عدم  تناول عقار
البروفين عند الشعور بالصداع أو التهاب الحنجرة أو ارتفاع الحرارة لأنها من أعراض
مشتركة بين فيروس كورونا وعدة امراض اخرى لأن هذا العقار يتسبب في زيادة أعراض
فيروس كورونا وتدهور الحالة .



وشدد مروان على ضرورة توخي الحذر تجاه
الرسائل التى تنتشر عبر جروبات الفيس بوك والواتس آب والسوشيال ميديا عن فيروس
كورونا والتأكد من صحتها قبل تصديقها او تطبيقها .

من فينا .. اكتشف علاقة مسكن شهير بفيروس كورونا من فينا .. اكتشف علاقة مسكن شهير بفيروس كورونا
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