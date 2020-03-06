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مرأة

ماذا تفعل عند الشك في إصابة أحد أفراد الأسرة بـ كورونا؟

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:36 م
ماذا تفعل عند الشك
ماذا تفعل عند الشك في اصابة احد افراد الاسرة بـ كورونا
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اسماء محمد
قال الدكتور مجدى بدران ، استشارى المناعة، إن فى أوروبا وعدد من الدول المتقدمة يوجد نظام شائع جدا للسيطرة على الأمراض المعدية وهو تطبيق الحجر الطبي داخل المنزل ، وتطبيق هذا النظام يحتاج إلى تثقيف كبير حيث يتم تدريب المحجور وهلة بقواعد الوقاية.

وأضاف "بدران" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن أهم إجراءات الحجر الطبي المنزلي هي تخصيص مكان منعزل داخل المنزل "يجب أن يكون واسعا وجيد التهوية" ويراعى تنظيف وتطهير الأسطح بالكلور السائل بتركيز 1 لـ 10 كل ساعة وتطهير الاسطح التى يلمسها الشخص المحجور مع ارتداء القفازات الطبية والكمامات وغسل الأيدي بالماء والصابون عدة مرات في اليوم بشكل جيدا والمتابعة الصحية الجيدة والتغذية الجيدة والترفيه.

وأشار "بدران" إلى أنه يعاني حاليا المحجور عليهم والمعزولين في الصين من اكتئاب ومخاوف عديدة مثل الموت والقلق والشعور بالاضطهاد والدونية ولذلك بدأت محاولات عديدة للصين لسماع الموسيقي والأغاني حتى من الأطباء والممرضات لرفع الروح المعنوية لديهم لأن ارتفاع الروح المعناوية لدى المصابين يزيد معدل الشفاء ويخفض معدلات الوفاة.
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