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منوعات

صحيفة بريطانية تنشر صورا لـ تأثير كورونا على مكة المكرمة

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:28 م
مكة المكرمة قبل وبعد
مكة المكرمة قبل وبعد تأثير فيروس كورونا
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أماني إبراهيم
سلطت صحيفة جارديان البريطانية الضوء على تأثير وباء الفيروس التاجي كورونا (كوفيد-19) على بعض أكثر الأماكن ازدحاما في العالم وهو الحرم المكي في المملكة العربية السعودية.

ونشرت الصحيفة البريطانية عدة صور تم التقاطها بواسطة القمر الصناعي للمنطقة المقدسة التي أصبحت بدون مطوفين بداية من صلاة العشاء، وكشفت الصور أن هذه المناطق أصبحت عبارة عن مربعات فارغة، حتى أن الطريق السريع لا يوجد به سيارات.


وتُظهر الصور الجوية، التي أصدرتها شركة ماكسار لتكنولوجيا الفضاء ومقرها كولورادو، مناطق مزدحمة سابقا في مكة ثم أصبحت خاوية تماما، ومنها صورة تظهر عدد كبير من الحجاج الذين يدورون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مكة، وهو موقع مقدس عادة ما يكون مكتظًا بالمصلين. 

وكانت قد علقت السلطات السعودية أداء فريضة العمرة على مدار السنة، في محاولة لوقف انتشار الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 3000 شخص في جميع أنحاء العالم.
مكة المكرمة قبل فيروس كورونا مكة المكرمة قبل فيروس كورونا
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مكة المكرمة قبل وبعد فيروس كورونا مكة المكرمة قبل وبعد فيروس كورونا
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