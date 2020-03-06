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مرأة

عادات يومية بسيطة.. كيف ينتقل كورونا من شخص لآخر.. شاهد

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:41 م
كيف ينتقل كورونا
كيف ينتقل كورونا من شخص لآخر
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هاجر هانئ
انتقال العدوى من شخص لآخر أصبح من أكثر الأمور التى تشغل بال كثير من الأشخاص وذلك مع بداية انتشار فيروس الكورونا حول العالم و سهولة انتقاله من شخص لأخر مما سبب الذعر والخوف لدى الكثير.

وخوفا من انتقال عدوى كورونا بين الأشخاص، أعدت كلية و مستشفى بيرمنكهام البريطانية فيلم توضيحى يبين كيفية انتقال العدوى من شخص لآخر.

فقد كشف الفيديو عن العديد من العادات اليومية التي نقوم بها تؤدي إلى انتقال عدوى فيروس كورونا من شخص لأخر، و من ابرز هذه الأشياء ، هو أنتقال العدوى من خلال لمس الابواب و المجلات الورقية و لوحات المفاتيح.

كما يمكن أن تنتقل العدوى من خلال أدوات غسل اليدين وأجهزة تبريد الماء، لذلك ينصح بالمواظبة على غسل اليدين فى اليوم أكثر من مرة للحد من انتشار فيروس كورونا 
 
شاهد الفيديو ....

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