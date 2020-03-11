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مرأة

طريقة جديدة لعلاج فيروس كورونا فى الصين.. تفاصيل

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:21 م
من الصين ..علاج جديد
من الصين ..علاج جديد لفيروس كورونا
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اسماء محمد
قال الدكتور مجدى بدران، استشاري المناعة وأمراض الحساسية، إن فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 أثار حالة من الخوف على المستوى العالمي لأنه مرض جديد وما زال العلماء لا يعرفون كل أبعاده، وليس لـ فيروس كورونا علاج معتمد من منظمة الصحة العالمية.

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وأضاف "بدران"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك عددا كبيرا من المحالات التي يبذلها العلماء في مختلف أنحاء العالم لعلاج فيروس كورونا وبعضها نجح بالفعل مثل استخدام الأعشاب الطبيعية وعقار علاج الملاريا.


وأوضح أن هناك طريقة جديدة لعلاج فيروس كورونا تمت تجربتها في الصين، ونجحت فعلا وهى الاعتماد على الترفيه والدعم المعنوي لرفع المناعة، حيث قام الممرضون والأطباء في أحد مستشفيات الصين بإقامة حفلات الغناء والموسيقى داخل المستشفى لإخراجهم من حالة المرض والاكتئاب بجانب العلاج الطبى.


وأكد أن هذه الطريقة نجحت بالفعل وحققت نسب شفاء بلغت 55% تقريبا، موضحا أن التوتر والاكتئاب ومشاعر الحزن تجلب للإنسان أكثر من 40 مرضا، مما يبرهن على أن الحالة النفسية تؤثر بشكل كبير في صحة الإنسان.

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