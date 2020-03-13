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مرأة

هل ينتقل كورونا عن طريق الطعام... إليك الإجابة

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:17 ص
كورونا
كورونا
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أسماء محمد
قال الدكتور مجدي بدران، استشاري أمراض المناعة، إن انتشار فيروس كوررنا أثار تساؤلات كثيرة في أذهان الناس ومن بينها إمكانية انتقاله من خلال الطعام خاصة أنه انتشر في الصين بسبب تناول لحوم الحيوانات البرية. 

وأضاف "بدران" في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" أن فيروسكورونا  لم يثبت انتقاله حتي الآن عن طريق لحوم الحيوانات الشائع تناولها في مصر كالأغنام والحمام والدواجن والجاموس، وحتي الأسماك لم تسجل أي حالات إصابة عبرها، ولفت النظر إلى أن فيروس كورونا كان موجودا داخل لحوم الحيوانات البرية وتحور وانتقل للانسان ولكن من الصعب انتقاله من الانسان للحيوانات الماكولة في مصر. 

واشار "بدران" الي ضرورة ان يضع الطهاة في المطاعم كمامة على افواههم حتى لاتنتقل اي فيروسات وخاصة كورونا منهم للطعام، ويمكن تناول اللحوم الساخنة بأمان لأن الفيروسات لاتتحمل العيش في درجات الحرارة العالية، ولكن يفضل طهيها جيدا والاهتمام بنظافتها كأحد القواعد الصحية لطهي اللحوم بصفة عامة.
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