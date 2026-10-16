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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

منفذ الهجوم عمره 16 عاما.. مصرع 4 أشخاص في إطلاق النار داخل مدرسة بأمريكا

إطلاق نار في أمريكا
إطلاق نار في أمريكا
إلهام عبد العزيز

لقي ثلاثة أطفال وشخص بالغ مصرعهم في حادث إطلاق نار داخل مدرسة سيلفر ريل الابتدائية بمدينة بيند في ولاية أوريجون الأمريكية، الخميس، وفقًا لما أفادت به مصادر متعددة في أجهزة إنفاذ القانون لشبكة CBS News.

حادث إطلاق نار في أمريكا 

وأوضحت المصادر أن المشتبه به، البالغ من العمر 16 عامًا، قُتل بالرصاص على يد أحد المارة.

وقالت شيلا ميلر، مديرة الاتصالات بشرطة بيند، خلال مؤتمر صحفي، إن شخصين على الأقل نُقلا إلى مركز سانت تشارلز الطبي، مشيرة إلى أن الضحايا من بينهم أطفال، وأضافت أن العدد الإجمالي للضحايا لم يتضح بعد.

وتلقت الشرطة بلاغًا قبل الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي بقليل، يفيد بأن شخصًا يطلق النار على سيارة، وفقًا لميلر، وبعد نحو دقيقة، وردت عدة اتصالات إلى رقم الطوارئ 911 تفيد بأن الشخص دخل المدرسة وبدأ إطلاق النار، بحسب بيان للشرطة.

ووصلت الشرطة إلى الموقع خلال ثلاث دقائق، وأفادت سريعًا بأن مطلق النار قد فارق الحياة.
وقالت ميلر إنه لم يتضح بعد من أطلق النار على المشتبه به وقتله، مشيرة إلى أنه ربما كان أحد المارة.

ولم تُعلن السلطات أي معلومات إضافية عن المشتبه به.

وكانت الشرطة تعمل على إخلاء الفصول الدراسية في مدرسة سيلفر ريل الابتدائية، وأعلنت أن وجود قوات كبيرة من أجهزة إنفاذ القانون سيستمر في المدرسة وفي إحدى الكنائس التي تُستخدم مركزًا لجمع الأسر ولمّ شملها بأبنائها، وذلك خلال الفترة المقبلة.

ولاية أوريجون الولايات المتحده الامريكيه مدرسة ابتدائية إطلاق نار

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