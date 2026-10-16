القيادة المركزية الأمريكية: حاملة الطائرات جورج بوش تعود إلى بحر العرب

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم، عودة حاملة الطائرات الأمريكية جورج إتش دبليو بوش إلى بحر العرب، عقب زيارة إلى تايلاند.

حاملة الطائرات الأمريكية جورج بوش



ويواصل نحو 5 آلاف من أفراد طاقم حاملة الطائرات والعناصر المرافقين لها دعم عمليات القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، ضمن انتشار عسكري مقرر.

احتمالات عودة المواجهة بين واشنطن وطهران

وتجنبت إيران والولايات المتحدة إلى حد كبير توجيه ضربات مباشرة إحداهما إلى الأخرى خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أشهر من الضربات الأمريكية المتقطعة على أهداف إيرانية.



لكن ترامب ألمح إلى إمكانية تجدد الحرب وتصاعدها إذا لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مُرضٍ مع الحكومة الإيرانية.



وخلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، قال الرئيس الأمريكي إن أمامه قرارًا كبيرًا بشأن ما إذا كان سيتوصل إلى اتفاق مع إيران أو سيعمل على تدمير الجمهورية الإسلامية.



وفي الوقت نفسه، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على الموانئ الإيرانية، وتسعى إلى ضمان استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

إلا أن إيران واصلت تهديد السفن واستهدافها في هذا الممر المائي الحيوي، ما أسهم في إبقاء أسعار النفط العالمية عند مستويات مرتفعة.