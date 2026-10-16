تقرير: إيران شنت 135 هجوما على 84 منشأة بدول الخليج

توصل تحقيق أجرته وكالة رويترز إلى وقوع 135 هجومًا إيرانيًا على الأقل استهدفت منشآت مدنية في دول الخليج، مع التركيز في كثير من الأحيان على المعدات الحيوية، ولم يتجاوز عرض بعض الأهداف بضعة أمتار، بينما كانت أهداف أخرى موجودة داخل مبانٍ.

الهجمات الإيرانية علي الخليج

ووجدت رويترز أن إيران شنت ما لا يقل عن 135 هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على 84 موقعًا من مواقع البنية التحتية في الخليج على الأقل، منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حملة القصف ضد إيران في 28 فبراير.

واستهدفت إيران وحلفاؤها، الذين تزودهم بالسلاح، أنظمة حيوية لنقل النفط في الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، وهو الميناء الرئيسي الواقع خارج مضيق هرمز، وعطّلوا العمليات فيه لأسابيع، كما استهدفوا منشأة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال في قطر، وأصابوا اثنتين من وحدات التبريد المعروفة باسم الصناديق الباردة، التي تضم معدات تبريد الغاز وتحويله إلى سائل.

واستهدفت الهجمات مطارات في أربع دول على الأقل، إذ تعرض أحد المطارات السعودية للقصف أربع مرات خلال أسبوع واحد في الشهر الجاري، كذلك أحرقت الهجمات محطة ضخ وألحقت أضرارًا بمحطتين أخريين على امتداد خط أنابيب سعودي رئيسي، ما أدى إلى تعطيل مسار آخر بديل لنقل النفط بعيدًا عن مضيق هرمز الذي تفرض إيران حصارًا عليه.



واستهدفت إيران البنية التحتية في الدول العربية المطلة على الخليج، وهي السعودية والإمارات والعراق وقطر والكويت وسلطنة عُمان والبحرين.

وقال رايان ستيفنز، وهو ضابط سابق في مشاة البحرية الأمريكية ومتخصص سابق في تنسيق الضربات الجوية للعمليات الخاصة، بعد مراجعة نتائج تحقيق رويترز، إن الضربات الإيرانية أظهرت دقة ومهارة في اختيار الأهداف وصبرًا في التخطيط.

وأظهر تسجيل مصور من كاميرات المراقبة داخل مطار الملك خالد الدولي أثناء هجوم في 10 أكتوبر، أسفر عن مقتل 13 شخصًا على الأقل، أن المطارات كانت من الأهداف المتكررة للهجمات الإيرانية، وأعلن الحوثيون المدعومون من إيران مسؤوليتهم عن هذا الهجوم.