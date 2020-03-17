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حتى في البيت.. الشيشة تعرضك للإصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:41 م
حتى في البيت.. الشيشة
حتى في البيت.. الشيشة تعرضك للإصابة بفيروس كورونا
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اسماء محمد
قال الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، ان مخاطر الشيشة في الإصابة بفيروس كورونا لا تقف عند حد انتقال العدوى بالفيروس عند تناولها على المقاهي أو حتى في المنزل ولكنها تحدث الكثير من التغيرات في الجسم التي تجعل مدخن الشيشة أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا. 
وأضاف "بدران" في تصريحات خاصة ل " صدى البلد"، أن أضرار الشيشة كثيرة جدا وتزيد فرص الإصابة بفيروس كورونا حتى لو تم تناولها في المنزل لأنها تدمر جهاز المناعة وتجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بفيروس  كورونا وهذا ما أكدته الأبحاث التي أجريت على المرضى مؤخرا.

ووجدوا الباحثون أن تدخين الشيشة يسهل إصابة الإنسان بفيروس كورونا لأنها تدمر الكولاجين الموجود في الرئة مما يجعلها أضعف وفريسة سهلة للأمراض وفي مقدمتها فيروس كورونا.

وأكد "بدران" أن علاقة الشيشة بفيروس كورونا كبيرة جدا حيث أنها تزيد في خفض نسب مضادات الأكسدة الموجودة  في الجسم والمسئولة عن محاربة الأمراض خاصة الخطيرة كالسرطان وفيروس كورونا. 

وأوضح أن الشيشة تعادل ملوثات موجودة في ١٠٠ سيجارة ويخفض مضادات الأكسدة بسرعة.
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