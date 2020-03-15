بشرى سارة.. عالم صيني: الأجواء الحارة تحد من انتشار فيروس كورونا.. تفاصيل

توصل بحث صيني جديد إلى أن درجات الحرارة المرتفعة تحد من انتشار فيروس كورونا وأكد استنتاجهم بحث جغرافي يبين أن البلدان الحارة تنخفض فيها نسب ضحايا الفيروس.





وأجرى جون نيكولز أحد كبار علماء الأمراض في الصين بحثا نسخة من الفيروس التاجي (SARS-CoV-2) الذي ينشأ في المختبر ، ويسبب مرض COVID-19 والمعروف باسم فيروس كورونا ، يظهر أن الحرارة تؤثر على الفيروس وتؤثر على سلوكه.





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وقال جون نيكولز أستاذ علم الأمراض بجامعة هونج كونج لموقع " AccuWeather" يكون بقاء واستمرار الفيروس في البيئات الباردة أطول من تلك الدافئة.





ونشر نيكولز وفريق عمله من جامعة صن يات صن في قوانغتشو في الصين ، بنشر بحث يؤكد تأثير الحرارة واعتمدوا على واحدة من أولى النسخ المزروعة في المختبر من السارس - CoV - 2 في العالم، الذي يسبب مرض كوفيد -19.





ولاحظ الباحثون في الدراسة أن "درجة الحرارة يمكن أن تغير بشكل كبير انتقال COVID-19" . وأنه شديد الحساسية لدرجات الحرارة المرتفعة".



