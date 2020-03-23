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مرأة

قبل ماتشرب الليمون ..6 نصائح عليك فعلها

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:39 م
قبل ماتشرب الليمون
قبل ماتشرب الليمون ..6 نصائح عليك فعلها
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اسماء محمد

 بعد انتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم اتجه البعض لتناول الأطعمة والمشروبات التي تساعد في رفع المناعة وفي مقدمتها الماء الدافئ بالليمون أو عصير الليمون.

وذكر موقع " cusumanoandstuver " أن الليمون بالفعل يساعد في رفع المناعة ولكن عصير الليمون شديد الحموضة مما يسبب تآكل في مينا الأسنان مرور الوقت.

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وفي نفس الوقت إذا قمت بتحلية ماء الليمون بالسكر ، فستزيد من خطر تسوس الأسنان أيضًا.

ويمكنك تناول ماء الليمون دون الإضرار بصحة الأسنان باتباع هذه النصائح:

• اغسل أسنانك بالفرشاة قبل الشرب.

• استعمل عصير الليمون الطازج وليس عصير الليمون التجاري المركز.

• اشربه من خلال القش "الشفاطة" لتقليل ملامسة الأسنان.

• تناوله بسرعة ، بدلًا من تناوله خلال فترة طويلة.

• اشطف فمك بالماء العادي بعد الشرب.

• انتظر ساعتين لتنظيف أسنانك بعد الشرب للسماح للكالسيوم الموجود في اللعاب بإعادة تمعدن الأسنان.

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