قبل ماتشرب الليمون ..6 نصائح عليك فعلها

بعد انتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم اتجه البعض لتناول الأطعمة والمشروبات التي تساعد في رفع المناعة وفي مقدمتها الماء الدافئ بالليمون أو عصير الليمون.

وذكر موقع " cusumanoandstuver " أن الليمون بالفعل يساعد في رفع المناعة ولكن عصير الليمون شديد الحموضة مما يسبب تآكل في مينا الأسنان مرور الوقت.

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وفي نفس الوقت إذا قمت بتحلية ماء الليمون بالسكر ، فستزيد من خطر تسوس الأسنان أيضًا.

ويمكنك تناول ماء الليمون دون الإضرار بصحة الأسنان باتباع هذه النصائح:

• اغسل أسنانك بالفرشاة قبل الشرب.

• استعمل عصير الليمون الطازج وليس عصير الليمون التجاري المركز.

• اشربه من خلال القش "الشفاطة" لتقليل ملامسة الأسنان.

• تناوله بسرعة ، بدلًا من تناوله خلال فترة طويلة.

• اشطف فمك بالماء العادي بعد الشرب.

• انتظر ساعتين لتنظيف أسنانك بعد الشرب للسماح للكالسيوم الموجود في اللعاب بإعادة تمعدن الأسنان.