للوقاية من أمرض القلب .. إليك 8 طرق طبيعية

تعد أمراض القلب من أكبر أسباب الوفاة على مستوى العالم، مما يحتم على الجميع ضرورة الانتباه لصحة هذا الجزء من جسم الإنسان وتقوية عضلة القلب.





قدم موقع " Boldsky" 8 طرقا تساعد على تقوية القلب وحمايته من الأمراض وفي مقدمتها أمراض الضغط والشرايين.





- الاستمرار في الحركة وممارسة الرياضة.

- تقليل دهون البطن حيث ثبت أن هناك علاقة بينها وبين أمراض القلب.

- ممارسة الرياضة يوميا تحسن الدورة الدموية والقلب.

- الإقلاع عن السجائر والنيكوتين لأنها تدمر المناعة.

- اختيار نظام غذائي صحي يعتمد على الخضر والفاكهة.

- الحفاظ على مواعيد النوم وأن تكون عدد ساعات متواصلة.

- الإقلاع عن المشروبات الكحولية والخمور.

- الحرص على المشي لمدة 10 دقائق يوميًا.



