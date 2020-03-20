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مرأة

للوقاية من أمرض القلب .. إليك 8 طرق طبيعية

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:20 م
للوقاية من امرض القلب..
للوقاية من امرض القلب.. إليك 8 طرق طبيعية
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اسماء محمد
تعد أمراض القلب من أكبر أسباب الوفاة على مستوى العالم، مما يحتم على الجميع ضرورة الانتباه لصحة هذا الجزء من جسم الإنسان وتقوية عضلة القلب.

قدم موقع " Boldsky" 8 طرقا تساعد على تقوية القلب وحمايته من الأمراض وفي مقدمتها أمراض الضغط والشرايين.

-  الاستمرار في الحركة وممارسة الرياضة.
- تقليل دهون البطن حيث ثبت أن هناك علاقة بينها وبين أمراض القلب.
- ممارسة الرياضة يوميا تحسن الدورة الدموية والقلب.
- الإقلاع عن السجائر والنيكوتين لأنها تدمر المناعة.
- اختيار نظام غذائي صحي يعتمد على الخضر والفاكهة.
- الحفاظ على مواعيد النوم وأن تكون عدد ساعات متواصلة.
- الإقلاع عن المشروبات الكحولية والخمور.
- الحرص على المشي لمدة 10 دقائق يوميًا.

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