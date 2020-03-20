للوقاية من أمرض القلب .. إليك 8 طرق طبيعية

تعد أمراض القلب من أكبر أسباب الوفاة على مستوى العالم، مما يحتم على الجميع ضرورة الانتباه لصحة هذا الجزء من جسم الإنسان وتقوية عضلة القلب.
قدم موقع " Boldsky" 8 طرقا تساعد على تقوية القلب وحمايته من الأمراض وفي مقدمتها أمراض الضغط والشرايين.
- الاستمرار في الحركة وممارسة الرياضة.
- تقليل دهون البطن حيث ثبت أن هناك علاقة بينها وبين أمراض القلب.
- ممارسة الرياضة يوميا تحسن الدورة الدموية والقلب.
- الإقلاع عن السجائر والنيكوتين لأنها تدمر المناعة.
- اختيار نظام غذائي صحي يعتمد على الخضر والفاكهة.
- الحفاظ على مواعيد النوم وأن تكون عدد ساعات متواصلة.
- الإقلاع عن المشروبات الكحولية والخمور.
- الحرص على المشي لمدة 10 دقائق يوميًا.