AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

موجود في كل بيت .. طعام خارق يحمي من أمراض القلب

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:13 م
موجود في كل بيت ..
موجود في كل بيت .. طعام خارق يحمي من امراض القلب
Advertisements
اسماء محمد
ينظم القلب عملية ضخ الدم لمختلف أعضاء وأجزاء الجسم، لذا فإن أي مشكلة تحدث فيه تؤثر بالسلب على صحة الإنسان وتعرضه للإصابة بالعديد من الأمراض والشعور بالتعب والإرهاق والعجز عن مواصلة الحياة بشكل طبيعي في كثير من الحالات.

كشف موقع  "boldsky" عن طعام متوفر في كل بيت وسعره في متناول الجميع يساعد في الحفاظ على صحة القلب والوقاية من عدد كبير من الأمراض إذا تم تناوله بشكل مستمر وهو الطماطم.

وأكد الموقع على أهمية الطماطم، حيث إنها هي المكون الرئيسي في النظام الغذائي الصحي للقلب ومصدر جيد للفيتامينات والمواد المغذية، وهو غني بمضادات الأكسدة ومادة الليكوبين والبروتين مما يجعلها فعالة في حماية القلب من الأمراض المختلفة.

ويتخوف البعض من تناول الطماطم بسبب ارتفاع نسبة الأملاح، ويمكن التغلب على هذه النقطة بخفض نسبة الأملاح في جميع الوجبات الأخرى وتناول كمية كافية من المياه والمشروبات التى تساعد في خفض الأملاح إذا كان الفرد مصابا بارتفاع نسبة الأملاح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روشتة شتوية صحية.. استشاري قلب يقدم 10 نصائح ذهبية في البرد

نتيجة لا تخطر ببالك.. شاهد ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم يوميًا؟

في اليوم العالمي للسمنة.. 6 حيل تحول جسمك لماكينة حرق

ترشيحاتنا

رسميا.. تعطيل الأنشطة الطلابية فى المعاهد الأزهرية بسبب كورونا

رسميًا.. السعودية تغير مدة الأذان والإقامة وصلاة الجمعة.. تفاصيل

حبس و 20 ألف غرامة.. كيف نظم القانون تقديم الشيشة بعد انتشار كورونا؟

أصابع الاتهام تشير إلى تورط الإخوان في محاولة اغتيال رئيس وزراء السودان

أعراض كورونا 2020 .. 10 علامات تستوجب استشارة الطبيب فورًا

مفاجأة .. نجم الأهلي السابق : أحمد فتحي انتقل للإسماعيلي مقابل "20 كورة" .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. ساندوتشات سمك فيليه وسبيط مقلي وسلطة كاليمارى بالخس

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

حقيقة موت كورونا بالشمس والماء الحار