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مرأة

استشاري مناعة: مصر أقل دول العالم بمعدل وفيات فيروس كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:31 ص
مصر أقل دول العالم
مصر أقل دول العالم الوفيات نتيجة كورونا
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اسماء محمد
قال الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مصر أقل نسبة وفاة على مستوى العالم الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، خاصة بعد أن أعلنت وزارة الصحة أن عدد الإصابات ٢٥٦ والوفيات ٧ فقط.

واضاف بدران لـ "صدى البلد" أن هذا يرجع إلى عدة أسباب هي الاكتشاف المبكر للحالات، والعناية الجيدة المتقدمة للمحتجزين، والحجر الصحى للمشتبهين. 

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها مصر جعلتها من أقل الدول على مستوى العالم في وفيات فيروس كورونا، حيث أنها من أوائل الدول التى وضعت خططا استباقية لحماية البلاد من كورونا قبل أوروبا وأمريكا.
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