يعالج 12 مرضا .. معلومات لا تعرفها عن الزيت المعجزة

يمتلك زيت السمسم عددا كبيرا من الفوائد الصحية والغذائية والتجميلية التي لا يعرفها الكثير منا، فهو من أغني الزيوت بالعناصر المهمة التي تجعله علاج فعال لعدد كبير من الأمراض.







وذكر موقع healthline " أن زيت السمسم يمتلك نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تحمي من الإصابة بعدد كبير من الأمراض كالسرطان وتساعد في علاج الالتهابات خاصة علاج التهاب المفاصل ووجع الأسنان، وتحمي خلايا القلب من التلف مفيد لصحة القلب لاحتوائه على أوميجا 6، و السيطرة على نسبة السكر في الدم، ويساعد في التئام الجروح وعلاج الحروق.





بل وتمتد فوائد زيت السمسم لأكثر من ذلك بكثير فهي تساعد في الحماية ضد الأشعة فوق البنفسجية، وعلاج مشاكل النوم من خلال جلسات مدتها 7 و 30 دقيقة على مدى أسبوعين قد حسن جودة النوم ونوعية الحياة، كما أن التطبيق الموضعي قد يخفف الألم.