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مرأة

تناوله يوميًا.. الفول يحمي من الإصابة بالسرطان

السبت 18/يناير/2020 - 02:43 م
الفول يحميك من الإصابة
الفول يحميك من الإصابة بمرض خطير
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آلاء حسن
قالت دكتور هدير جميل، استشاري التغذية العلاجية: إن طبق الفول جزء اصيل علي المائدة، وله فوائد فهو يحتوي على مواد كيميائية عديدة.

وأضافت هدير جميل، خلال منشور لها على الفيسبوك، أن الفول يحمي خلايا الجسم من التلف، ومن الممكن أن يقي الجسم من الاصابة بالسرطان، إضافة إلى احتوائه على مواد تبطئ نمو خلايا الورم وتمنع من إفراز مواد سرطانية. 

وإليكم طريقة عمل الفول بالطحينة على طريقة السورية للشيف إلهام فتحى: 

كمية فول التي ترغبيها.
5 ملاعق كبيرة. طحينة
5 ملاعق زيت زيتون
4 ملاعق كبيرة عصير ليمون
½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر
2 فص ثوم مهروس
½ ملعقة صغيرة كمون
½ كوب بقدونس

طريقة تحضير الفول بالطحينة

- في وعاء يوضع الفول ثم القليل من الكمون والثوم والملح وعصير الليمون في وعاء مناسب ونخلطم جيدًا.
- نصفي الفول من الماء بعد تسخينه ونضيف مزيج الطحينة على الفول، ونزينه بالبقدونس المفروم.
- نرش الفلفل الأحمر على الوجه، ثم نضيف زيت الزيتون ويقدم.
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