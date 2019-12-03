تجنبًا للاحتكار.. اتحاد الفلاحين يناشد التموين لفرض رقابة على تجار الفول

كشف محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين ، عن الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الفول والبقوليات بشكل عام في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، مرجعا ذلك إلى سيطرة وسطاء المهنة على الأسعار.



وقال "فرج" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، إن بعض التجار يحتكرون محصول الفول مما قد يؤدى إلى نقصه بالأسواق وبالتالى ارتفاع أسعاره، موضحًا أن كل مزارع يزرع مايريد دون الاهتمام بما يحتاجه السوق.



وأضاف "رئيس اتحاد الفلاحين" أنه على الدولة مراقبة كلا من التاجر والوسيط مع تحديد هامش ربح للمزارعين بحيثُ يتحقق التوازن فى الأسواق .



وناشد وزارة التموين بضرورة الحفاظ على أسعار الفول ، من خلال القيام بدورها المنشود وهو دعم محصول الفول مما قد يؤدى إلى استيراد كميات كبيرة منه ، وكذلك جميع المحاصيل الإستراتيجية .



كانت الأسواق شهدت خلال الآونة الأخيرة ارتفاع فى أسعار الفول البلدى بنسبة 30% مما أثر على المستهلكين والمزارعين .