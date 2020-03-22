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غير الكحة الناشفة.. أعراض غير متوقعة لفيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 10:11 م
غير الكحة الناشفة..
غير الكحة الناشفة.. أعراض غير متوقعة لفيروس كورونا
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اسماء محمد

يعد فيروس كورونا من أخطر الأمراض من اخطر التي تجتاح العالم حاليا وتعد معرفة الاعراض من أهم الأمور التي تساعد في اكتشاف المرض والسيطرة عليه بسرعة.

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قال الدكتور حسام مغازي، استشاري امراض الحساسية والصدر، أن هناك مجموعة من الاعراض الغير متوقعة لـ فيروس كورونا حيث لا يعرفها عدد كبير من الناس فهي لاتقتصر على الكحة الجافة كما يعتقد البعض.

وأضاف "المغازي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن من الاعراض الغير متوقعة لفيروس كورونا المشكلات الصحية المرتبطة بالجهاز الهضمي كالقئ والاسهال.

واستكمل قائلا " أن من أعراض فيروس كورونا الغير متوقعة هي التهاب الحلق والحرارة وزغللة العين و كحة ببلغم أو بدون هذا بجانب الأعراض المعروفة لدى الجميع كالسخونية، وتكسير الجسم خاصة مع الأمراض المزمنة والسن المتقدم ومخالطة أحد المصابين.

وقال نيرمال كومار، استشارى أنف وأذن وحنجرة البريطاني في حديث لقناة "سكاي نيوز": إن فقدان حاستي الشم والتذوق، يعد مؤشرًا جديدًا على الإصابة بفيروس كورونا.

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