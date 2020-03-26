لعلاج المغص عند الأطفال .. عشبة مضمونة تعطى نتائج سريعة

يعد المغص والآم البطن من أكثر المشاكل الصحية الشائعة بين الأطفال وحديثي الولادة، مما يضع الآباء والأمهات في حيرة شديدة في التعامل مع هذا الأمر في ظل حالة البكاء والصراخ الشديد للأطفال.





وذكر موقع "livestrong" أن هناك عشبة طبيعية تساهم بشكل كبير في علاج المغص للأطفال وحديثي الولادة الذين تجاوزا عمر 6 أشهر، وهى: الشمر.





الشمر هو عشب ممتاز للأطفال الذين يعانون من ضعف في المغص والجهاز الهضمي.. يعزز الهضم واستيعاب الطعام، ويعتقد أن الشمر الأخف والأكثر أمانًا لتخفيف آلام البطن وتشنجات الجهاز الهضمي وانتفاخ البطن والغازات.. يستخدم الشمر كبذور وزيت الشمر وعسل الشمر أو شراب ومستحضرات الشاي العشبية.





شاي الشمر حلو ودافئ ومرطب له نكهة لاذعة قليلًا تشبه تلك الموجودة في بذور اليانسون وعرق السوس.. استشر طبيبك قبل تناول أي مكمل غذائي لعلاج الحالات الطبية.





طريقة تحضير مشروب علاج المغص عند الأطفال