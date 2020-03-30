مش أي برد كورونا.. 8 طرق لعلاج الوسواس القهري

بعد انتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم يصاب بعض الناس هالة من الخوف والهلع عن احتمال إصابتهم بهذا الفيروس خاصة اذا كانوا من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض .





ويزداد الشعور بالخوف إذا ظهرت على الإنسان أعراض الانفلونزا ونزلات البرد حيث تتشابه أعراضها مع فيروس كورونا إلى حد كبير.





فإذا كنت تعاني من هذا النوع من الوسواس القهري فنعرض لكم 8 طرق تمكنكم من علاجه بسهولة ، وذلك وفقا لما جاء في موقع "draxe"





العلاج المعرفي السلوكي:





واحد من التقنيات العلاجية الرائدة المستخدمة لـ علاج الوسواس القهري يستخدم بدلًا من التحليل النفسي التقليدي حيث وجدت العديد من الدراسات أن العلاج المعرفي السلوكي يعطى نتائج مذهلة فى علاج الوسواس القهري بدون أدوية ، ويكون له تأثير كبير على نوعية حياة شخص ما خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا.





ومن الأدوات الأساسية المستخدمة في العلاج المعرفي السلوكي تدعى الوقاية من التعرض والاستجابة لـ هواجس الوسواس القهري ، والتي تعرض المريض تدريجيًا مخاوفه بدعم من الطبيب او المعالج وتضعهم فى تحدى لعدم الاستجابة لهذه الأفكار، وتقوم العديد من برامج العلاج المعرفي السلوكي بتعيين "الواجب المنزلي" بحيث يمكن للعميل مواصلة تحدي الأعراض بمفرده في المواقف المختلفة بين جلسات العلاج.





تحجيم القلق من الوسواس القهري :





القلق العام والخوف من العواقب التي ستنجم عن عدم ممارسة اشياء معينة هو السبب وراء الوسواس القهري ، لذلك فإن تخفيف التوتر والقلق أمر أساسي. من المعروف أن عادات معينة في نمط الحياة تعزز أو تقلل من القلق ، خاصة المرتبطة بـ النظام الغذائي ، والنوم ، ومستوى النشاط البدني ، والقدرة على التعامل مع التوتر.





اتباع نظام غذائي صحي :





يمكن أن يسهم اتباع نظام غذائي غير صحي في القلق من خلال زيادة الالتهاب ، والذي يغير هياكل الدماغ ووظائف الناقل العصبي، يمكن أن يزيد النظام الغذائي السيئ من المزاج والتعب والوسواس القهرى .





ويجب أن تكون مستويات السكر جيدة فى الجسم ، والأطعمة المضادة للالتهابات، والدهون الصحية ، والكربوهيدرات غير المكررة والبروتينات مهمة لنقل الناقل العصبي وموازنة مزاج شخص ما واستجابة الإجهاد والأطعمة التي تحتوي على فيتامينات بـ مثل اللحم البقري العشبي، والأسماك البرية ، والدواجن ، خميرة البيرة والخضار الورقية الخضراء، والأطعمة المضادة للأكسدة مثل الخضروات الطازجة والفواكه، ومنتجات الألبان الخام ، الأطعمة التي تحتوي على دهون أوميجا 3 ، الدهون المضادة للالتهابات مثل جوز الهند وزيت الزيتون والأطعمة الغنية بالماغنسيوم مثل الخضراوات الورقية والمكسرات والأفوكادو وخضروات البحر.





- التمرين لعلاج الوسواس القهري :





يساعد التمرين المنتظم على تدريب الدماغ على التحكم في التوتر والخوف بطريقة صحية وهو وسيلة رائعة لتعزيز الثقة واحترام الذات وتساعد فى تحسين النوم وتقليل الالتهاب، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري وأشكال القلق الأخرى الاستفادة من التمارين التي تعزز الاسترخاء، مثل اليوجا أو تاي تشي التي تربط بين العقل والعقل الجسدي، وتقنيات التنفس العميق وغيرها من طرق التغلب على الإجهاد التي تقلل من توتر العضلات وتساعد في السيطرة على الأفكار الغريبة.





- الوسواس القهري والراحة والنوم :





الراحة والنوم يساعدان في علاج الوسواس القهري بصورة كبيرة جدا ووفقًا لبحث أجرته جامعة بيركلي، يزيد الحرمان من النوم من الوسواس القهري "القلق الاستباقي" يزيد من هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على مزاج الشخص وتتداخل مع كيمياء المخ الطبيعية، كما أنه يزيد الإفراط في القلق والتفكير والوسواس القهري.





يحتاج معظم البالغين إلى النوم فترة تترواح بين 7 لـ 9 ساعات من النوم في الليلة للمساعدة في إدارة التوتر وتوازن الهرمونات ومنع التعب والسيطرة على الحالة المزاجية وهى ضرورية لـ علاج الوسواس القهري.





- التأمل وأعراض الوسواس القهري :





وجدت دراسة حديثة أن التأمل يساعد بشكل كبير على تحسين أعراض الوسواس القهري بشكل طبيعي خلال فترة زمنية قصيرة ، وتقليل الوساوس والهواجس خاصة عند التزام المريض بنصائح الحياة اليومية اليقظة وذلك بعد اتباع برنامج علاج جماعي مدته ثمانية أسابيع .





- الدعم الاجتماعي المستمر :





يبدو أن الدعم الاجتماعي المستمر من الأسرة أو الأصدقاء أو المعالج المحترف يلعب دورًا كبيرًا في مساعدة المريض فى علاج الوسواس القهري ومنع تكرار حدوثه ، لأن العلاقات تعمل كمسكنات طبيعية للتوتر، حيث يعانى الكثير من المرضى من الوسواس القهري بالعزلة، والحرج أو الغضب من حالتهم وعدم القدرة على مشاركتها مع الآخرين، واستثمار الجهد في أشياء مجزية أخرى مثل الهوايات أو العلاقات الإنسانية أو مسار الحياة المهنية أو العقيدة.





- علاج الوسواس القهري بالادوية :





يجد بعض الأشخاص أن علاج الوسواس القهري بالادوية يساعدهم على إدارة أعراض الوسواس والبعض الآخر قد يرغب في الجمع بين العلاج مع الدواء للحصول على نتائج أفضل وأسرع .



